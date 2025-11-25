13:20
Фотографы Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана представили свои работы в Париже

Фото Улугбека Бабакулова. Выставка фоторабот в Париже

В столице Франции открылась выставка Regards sur l’Asie Centrale, посвященная миру Центральной Азии. Фотографы из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана представили свои лучшие работы.

Выставка в Париже стала одним из самых ярких культурных событий сезона во Франции. Это не просто подборка фотографий — это путешествие в пространство памяти, традиций и человеческих историй, где прошлое и настоящее переплетаются так же тесно, как нити восточного ковра.

Казахстанский художник Асхат Ахмедьяров открывает экспозицию глубокими размышлениями об идентичности. Его кадры — это разговор с прошлым, попытка переосмыслить опыт социализма и советской эпохи.

Кыргызстанец Алимжан Жоробаев переносит зрителя в мир постсоветских перемен. Его серия «Миражи коммунизма» — это как дневник поколений, растерянных перед хаосом 1990-х и беспощадной реальностью последующих десятилетий. Черно-белые снимки отображают разрушенные иллюзии, экономическую нестабильность и глубокую духовную встряску, через которую прошли миллионы людей.

Его соотечественник Шайлоо Джекшенбаев показывает совершенно иной взгляд — поэтичный, почти медитативный. В его работах руины становятся метафорой жизни, а городские пространства переходного времени — вратами в мир, где прекрасное и разрушенное существуют бок о бок.

Узбекистан представляет Эрнест Куртвелиев. Его фотографии буквально взрывают экспозицию мощью и энергией. Серия о древней игре «кукпари» — это кони, пыль, крики, ярость и братство. Эта традиция, передаваемая веками, предстает как живой организм, в котором бьется сердце всей Центральной Азии. В кадрах фотографа — не только спорт, но и ритуал силы, стойкости и сплоченности.

Организаторы подчеркивают, что выставка, посвященная Центральной Азии, — довольно редкое для Европы явление, и, как отмечают посетители, после просмотра экспозиции невозможно остаться равнодушным.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/352150/
просмотров: 96
