СМИ: в центре Парижа похитили узбекского миллионера, являющегося главой Anorbank

В центре Парижа 23 июня похитили 48-летнего Кахрамонжона Олимова — узбекского миллионера и единственного акционера Anorbank. Об этом пишет Le Monde.

Сообщается, что его удерживали почти двое суток, избили и угрожали убийством.

«Кахрамонжон Олимов прилетел в Париж 22 июня, чтобы встретиться с партнерами и завершить сделку по недвижимости. Позднее его похитили и отпустили только после передачи выкупа. Его нашли в больнице Hôtel-Dieu, где врачи отметили у него множественные травмы, тревожность и проблемы со сном. Мотивы преступников остаются неясными», — говорится в сообщении.

По делу арестован один человек — по статье о похищении в составе организованной группы. Расследование продолжается.

Кахрамонжону Олимову принадлежит 99,38 процента акций цифрового банка Anorbank, управляющего активами на сумму более $1 миллиарда.

Он также участвует через голландскую компанию в проекте газовой электростанции в Узбекистане совместно с французской EDF.