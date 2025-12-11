В Париже представили макеты новых витражей для знаменитого собора Нотр-Дам

Макеты шести новых витражей для собора Парижской Богоматери в реальную величину представили на выставке в парижском музее Гран-Пале. Каждый макет имеет высоту 7 метров и ширину 4 метра.

Витражи созданы художницей Клэр Табуре и получили название D’un seul souffle («На одном дыхании»).

Каждый из витражей изображает стих из Библии, посвященный празднику Пятидесятницы, теме, которую установила архиепархия, уточняет AFP. Выставка продлится до 15 марта 2026 года, после этого витражи, сделанные по этим макетам, будут установлены в южном нефе собора.

При выборе проекта создания новых витражей было добавление элемента современности в реставрируемый собор. Изначально инициатива вызвала протест общественности, поскольку оригинальные витражи XIX века, установленные при реставрации под руководством архитектора Эжена Виолле-ле-Дюка, не пострадали при пожаре. На решение о замене витражей была также подана апелляция, которую административный суд отклонил.

Напомним, 15 апреля 2019 года Нотр-Дам охватил пожар. Огонь тушили более 12 часов. В результате обрушились шпиль и треть крыши собора. Собор открыли для посетителей спустя пять лет после реконструкции.