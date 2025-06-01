Массовые беспорядки охватили Францию после победы ПСЖ в финале Лиги чемпионов. По данным телеканала TF1, в ходе ночных погромов погибли два человека, 192 получили ранения различной степени тяжести.

Полиция задержала 427 участников беспорядков «за акты вандализма, грабежи магазинов и ожесточенные столкновения с силовиками». Правоохранителям пришлось применять спецсредства для разгона агрессивных толп, поджигавших автомобили и разбивавших витрины магазинов, сообщает телеканал.

Le Parisien передает, что в Гренобле автомобиль на высокой скорости врезался в группу празднующих фанатов. В результате четыре человека были госпитализированы с травмами.

Беспорядки были и в городе проведения финального матча — в Мюнхене. У одной из станций метро была массовая драка между болельщиками ПСЖ и «Интера».

Отметим, ПСЖ разгромил «Интер» со счетом 5:0.

Голы забили Ашраф Хакими, Дезире Дуэ (дубль), Хвича Кварацхелия и Сенни Меюлю. ПСЖ победил в Лиге чемпионов впервые в своей истории.

Счет 5:0 стал новым рекордом финального матча, в 1994 году «Милан» со счетом 4:0 обыграл «Барселону».