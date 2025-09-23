20:41
В Париже на аукционе продадут картину Пабло Пикассо, которую не видели 80 лет

В Париже продадут с молотка картину Пабло Пикассо, которую не видели 80 лет. Об этом пишет CNN.

Картина «Бюст женщины в цветочной шляпе» написана в оккупированном немцами Париже в 1943-м и является портретом Доры Маар — музы и любовницы знаменитого художника в те годы.

CNN
Фото CNN. Картина «Бюст женщины в цветочной шляпе» написана в 1943 году и является портретом Доры Маар

По словам искусствоведа Аньес Севестр-Барбе, работа представляет собой «полотно, имеющее огромное историческое и художественное значение, тем более что публика не видела ее более 80 лет».

Недавно обнаруженный портрет Доры Маар приобретен в 1944 году неизвестным коллекционером и с тех пор хранился в его семье.

«Насколько нам известно, он никогда не выставлялся и не появлялся на аукционах», — сказала Аньес Севестр-Барбе.

Картина размером 81×60 сантиметров, подписанная в верхнем левом углу холста, будет выставлена на торги 24 октября. Стартовая цена лота — 8 миллионов евро. Эксперты ожидают, что в ходе торгов стоимость взлетит в разы.

Маар (урожденная Генриетта Теодора Маркович) — французская художница-сюрреалист и фотограф. Пара была в романтических отношениях. Художник написал несколько ее портретов: «Портрет Доры Маар», «Плачущая женщина», «Дора Маар с кошкой».

«Все его портреты — ложь. Все они Пикассо. Ни один из них не похож на Дору Маар», — отзывалась о портретах сама Маар.
