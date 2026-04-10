Общество

В Париже фрагмент Эйфелевой башни выставят на торги

Часть оригинальной лестницы Эйфелевой башни выставят на аукцион в Париже. Об этом сообщает The New York Times.

Часть оригинальной лестницы Эйфелевой башни выставят на аукцион в Париже

Уточняется, что фрагмент был частью винтовой лестницы, позволявшей посетителям подниматься на вершину башни со второго уровня. В 1983 году конструкция демонтирована и разделена на 24 части, 20 из которых проданы на торгах, отмечает газета.

Эта часть станет последним из выставленных аукционным домом фрагментов. В 2016-м одна из частей лестницы продана на торгах за рекордные $611 тысяч.

В торговом доме Artcurial надеются, что на предстоящем аукционе рекорд будет побит. Предварительная стоимость лота оценивается в $146-176 тысяч.

В настоящее время фрагмент принадлежит французскому бизнесмену, который приобрел его в 1983 году.

Эйфелева башня спроектирована инженером Гюставом Эйфелем и построена в 1889-м для всемирной выставки.
