К 100-летию Чингиза Айтматова. В Париже прошел международный форум

По инициативе посла Кыргызстана во Франции и постоянного представителя Кыргызской Республики при ЮНЕСКО Садыка Шер-Нияза при поддержке международной организации «Тюрксой» и Института Айтматова на высоком уровне прошла международная конференция «Айтматов и ЮНЕСКО: общее наследие». Об этом 24.kg сообщил генеральный секретарь «Тюрксоя» Султан Раев.

По его словам, этот международный форум — духовная веха к 100-летнему юбилею великого писателя Чингиза Айтматова.

«Старая Европа — центр древнего мира, место, где пересеклись цивилизации, где рождались величайшие идеи человечества, и, более того, город, известный миру как город Любви — седой Париж — когда-то был покорен повестью молодого Айтматова «Джамиля», этой балладой о великой любви, о романтике и глубоких человеческих чувствах. Французы, прочитав это произведение, покорились силе любви! Айтматов и Париж — их объединяет Любовь!

Как писали когда-то французские поэты: «Политиков мы не признаем, мы признаем любовь!» — этот дух будто снова вернулся в Париж на вечере, посвященном Чингизу Айтматову. В городе, где живет дух Шарля Бодлера, Жана Лафонтена, Гийома Аполлинера, Бальзака, Пруста, Гертруды Стайн и Колетт — теперь будто поселился и дух Айтматова. Среди европейских стран именно французы чтят Айтматова по-особому.

Эта инициатива имеет и личный подтекст: как известно, бабушки Садыка Шер-Нияза были прототипами героев повести Айтматова «Плаха» (в оригинале — «Саманчынын жолу»). Это также можно расценить как знак глубокого уважения посла к исторической памяти», — добавил Султан Раев.

От Кыргызстана в форуме приняли также участие академик Османакун Ибраимов, общественный деятель и писатель Каныбек Иманалиев, ученый Роза Конурбаева и другие.

В рамках мероприятия прошла презентация публицистической книги Каныбека Иманалиева «Кыргыздар» для французских читателей.