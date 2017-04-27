В странах ШОС за последние пять лет изъяли почти 70 тонн героина

За последние пять лет на территории стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) изъяли около 70 тонн героина. Об этом сегодня на Московской международной конференции по безопасности сообщил генеральный секретарь организации Рашид Алимов, передает «Интерфакс».

Читайте по теме Премьер отчитался о снижении преступности в Кыргызстане

«Этот объем составляет около 14 процентов от общемировых показателей», — добавил он.

По его словам, совместные мероприятия компетентных органов ШОС способствовали также изъятию свыше 75 тонн прекурсоров, необходимых для производства наркотиков.

Рашид Алимов отметил, что незаконное производство и оборот наркотиков продолжают оставаться одной из самых серьезных угроз безопасности, подрывающих международную стабильность. Комплексная работа по борьбе с наркотической угрозой является одним из приоритетных направлений деятельности ШОС, подчеркнул он.

Читайте по теме Наркопотребители: наказать или помочь?

«Обеспечение региональной безопасности и стабильности, противодействие терроризму, сепаратизму и экстремизму, борьба с незаконным оборотом наркотиков и трансграничной организованной преступностью были и остаются в числе главных приоритетов ШОС», — сказал Рашид Алимов, подчеркнув, что эффективно противостоять наркоугрозе можно только при условии дальнейшей консолидации усилий всего мирового сообщества.

ШОС придает особое значение продолжению и наращиванию плотного взаимодействия с Управлением ООН по наркотикам и преступности.

В Шанхайскую организацию сотрудничества входят Китай, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.