В странах ШОС за последние пять лет изъяли почти 70 тонн героина

За последние пять лет на территории стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) изъяли около 70 тонн героина. Об этом сегодня на Московской международной конференции по безопасности сообщил генеральный секретарь организации Рашид Алимов, передает «Интерфакс».
По его словам, совместные мероприятия компетентных органов ШОС способствовали также изъятию свыше 75 тонн прекурсоров, необходимых для производства наркотиков.
Рашид Алимов отметил, что незаконное производство и оборот наркотиков продолжают оставаться одной из самых серьезных угроз безопасности, подрывающих международную стабильность. Комплексная работа по борьбе с наркотической угрозой является одним из приоритетных направлений деятельности ШОС, подчеркнул он.
ШОС придает особое значение продолжению и наращиванию плотного взаимодействия с Управлением ООН по наркотикам и преступности.
В Шанхайскую организацию сотрудничества входят Китай, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.