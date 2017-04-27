Премьер отчитался о снижении преступности в Кыргызстане

В 2016 году на территории республики зарегистрировано 27 тысяч 481 преступление, что на 5,5 процента меньше, чем в 2015-м. Такие данные представил сегодня на заседании парламента премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

По его словам, обеспечение общественной безопасности является одним из приоритетов правительства.

«Началась реформа системы правоохранительных органов. С целью исключения дублирующих функций среди правоохранительных органов упразднена Госслужба по контролю наркотиков. В структуре органов внутренних дел создано шесть служб, в том числе и по противодействию экстремизму и незаконной миграции. Сотрудникам МВД запрещено проводить проверку деятельности субъектов предпринимательства», — проинформировал глава кабмина.

Депутаты в ходе заседания несколько раз подняли вопрос реализации проекта «Безопасный город». Депутат Жанар Акаев привел в пример соседний Таджикистан, где отмечаются положительные сдвиги после внедрения программы. «Кредит, полученный на эти цели, приводит к снижению аварий на дорогах и увеличению поступлений средств в бюджет», — сказал он.