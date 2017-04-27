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Происшествия

Шеф-повар московского кафе выстрелил в клиента после критики заведения

В ресторане японской кухни в центре столицы России конфликт между поваром из Узбекистана и посетителем закончился стрельбой. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на источник в полиции.

Как заявили в правоохранительных органах, между шеф-поваром ресторана, 28-летним уроженцем Узбекистана, и 26-летним посетителем произошел конфликт. Гость заведения возмутился антисанитарией в кафе. Оппоненты вышли «на разборки» на улицу, где шеф-повар достал пневматический пистолет и выстрелил в посетителя, а тот запрыгнул на багажник принадлежащего повару автомобиля Audi A6 и упал оттуда.

Как отмечает агентство, гость ресторана госпитализирован с переломом лучевой кости, множественными ушибами и ссадинами. Шеф-повара задержали, против него возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/50707/
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