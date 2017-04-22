Полтора килограмма гашиша изъяли в Токтогуле у местного жителя

В Токтогульском районе Джалал-Абадской области Кыргызстана у местного жителя изъяли полтора килограмма гашиша. Об этом ИА «24.kg» сообщили в УВД региона.

По их данным, ночью 20 апреля во время рейдов «Тартип» и «Антирэкет» в городе Токтогуле задержали 30-летнего жителя села Кызыл-Ураан, у которого обнаружили пакет с 1 килограммом 660 граммами гашиша.

Как сообщается, ранее в доме задержанного также обнаружили наркотики, поэтому его объявили в розыск.

По изъятому веществу назначена экспертиза, задержанный находится в ИВС.