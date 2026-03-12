15:03
Происшествия

Афганский гашиш в Бишкеке: МВД задержало членов наркогруппы

Сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков задержали в столице участников преступной группы, занимавшейся продажей крупной партии наркотиков афганского происхождения. Об этом сообщили в МВД.

По данным ведомства, 4 марта 2026 года в ходе операции «Притон» оперативники провели комплекс следственно-оперативных мероприятий. В результате был задержан гражданин Р.А.А., 1989 года рождения. При личном досмотре в кармане его куртки обнаружен и изъят гашиш.

В ходе дальнейших оперативных действий милиционеры установили предполагаемого организатора преступной группы — гражданина С.Н.К., 1975 года рождения. В его доме был проведен неотложный обыск, во время которого изъята особо крупная партия гашиша (чарс) афганского происхождения.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное изготовление, хранение и сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов» УК КР. Изъятые вещества направлены на судебно-химическую экспертизу.

В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению других лиц, причастных к деятельности данной преступной группы.

В МВД напомнили, что сбыт наркотиков является одним из тяжких преступлений и влечет за собой серьезную уголовную ответственность, вплоть до лишения свободы.
