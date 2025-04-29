06:28
USD 87.45
EUR 99.57
RUB 1.07
Происшествия

В Бишкеке задержан мужчина с более чем 6 килограммами афганского гашиша

В Бишкеке наркоборцы задержали 27-летнего мужчину. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУВД.

Правоохранители получили информацию о том, что на территории Октябрьского района столицы неизвестные продают наркотики. Было возбуждено дело по статье «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта» УК КР. По данным пресс-службы ГУВД Бишкека, оперативники установили личность подозреваемого и задержали его.

Им оказался 27-летний А.И., у которого изъяли 160 свертков наркотиков. Общий вес составил 6 килограммов 776 граммов. Отмечается, что изъятое вещество — афганский гашиш, стоимость которого составляет 18 миллионов 960 тысяч сомов. Задержанного водворили в СИЗО-1. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/327746/
просмотров: 6895
Версия для печати
Материалы по теме
В ГУВД Бишкека проходят обыски: задержан оперативник по делу о сбыте наркотиков
Спецслужбы задержали главу Госалкоагентства и частника из-за этилового спирта
МИД КР встретился с семьей задержанного в Турции Азамата Нурматова
В Бишкеке двое парней избили сотрудника ППС и порвали ему форму
Пакистанца задержали за подделку виз для своих земляков
Дело о вербовке — двое из задержанных отпущены под домашний арест
Задержание учителя из КР в Турции. Обеспечить права педагога просит омбудсмен
С задержанным в Турции учителем из Кыргызстана встретился адвокат
Задержание учителя из КР в Стамбуле. МИД вручил вербальную ноту консулу Турции
В Таласе задержан аким. Его подозревают в незаконном переводе земли в Ала-Буке
Популярные новости
Угрожали милиционерам пистолетом. В&nbsp;селе Маевка задержаны четверо граждан Угрожали милиционерам пистолетом. В селе Маевка задержаны четверо граждан
Задержан кыргызстанец, находившийся в&nbsp;международном розыске 13&nbsp;лет Задержан кыргызстанец, находившийся в международном розыске 13 лет
ГКНБ задержал 43&nbsp;сотрудника кол-центра в&nbsp;Бишкеке ГКНБ задержал 43 сотрудника кол-центра в Бишкеке
В&nbsp;Таласе выявили незаконную выдачу более 95&nbsp;гектаров земель. Задержан чиновник В Таласе выявили незаконную выдачу более 95 гектаров земель. Задержан чиновник
Бизнес
АНО &laquo;Евразия&raquo; построит в&nbsp;Бишкеке большой парк в&nbsp;честь 10-летия ЕАЭС АНО «Евразия» построит в Бишкеке большой парк в честь 10-летия ЕАЭС
MEGA объявляет о&nbsp;проведении торгов (открытого аукциона) на&nbsp;реализацию имущества MEGA объявляет о проведении торгов (открытого аукциона) на реализацию имущества
O!Store продолжает радовать кыргызстанцев выгодными предложениями O!Store продолжает радовать кыргызстанцев выгодными предложениями
Посол Саудовской Аравии в&nbsp;КР посетил клинику доктора Назаралиева Посол Саудовской Аравии в КР посетил клинику доктора Назаралиева
30 апреля, среда
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
29 апреля, вторник
23:40
В 2027 году юбилейный iPhone получит масштабный редизайн и высокую цену
22:45
Узбекистан спецрейсом привезет своих граждан, находящихся в США незаконно
22:26
Парламент Венгрии проголосовал за выход страны из Международного уголовного суда
22:00
Получаем пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти
21:47
В Бишкеке открылась лаборатория по охране культурного наследия