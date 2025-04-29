В Бишкеке задержан мужчина с более чем 6 килограммами афганского гашиша

В Бишкеке наркоборцы задержали 27-летнего мужчину. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУВД.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НОВОСТИ КЫРГЫЗСТАНА (@24_kg)

Правоохранители получили информацию о том, что на территории Октябрьского района столицы неизвестные продают наркотики. Было возбуждено дело по статье «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта» УК КР. По данным пресс-службы ГУВД Бишкека, оперативники установили личность подозреваемого и задержали его.





















Им оказался 27-летний А.И., у которого изъяли 160 свертков наркотиков. Общий вес составил 6 килограммов 776 граммов. Отмечается, что изъятое вещество — афганский гашиш, стоимость которого составляет 18 миллионов 960 тысяч сомов. Задержанного водворили в СИЗО-1. Следствие продолжается.