В Кызыл-Кие задержаны подозреваемые в продаже гашиша

В городе Кызыл-Кые Баткенской области задержаны двое подозреваемых, занимавшихся сбытом наркотиков. Об этом сообщили в УВД региона.

По данным ведомства, в рамках операции «Притон» пресечена незаконная деятельность преступной группы, занимавшейся продажей гашиша.

Фото УВД Баткенской области

«По факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта» УК КР. В результате оперативно-разыскных мероприятий задержаны жители города Кызыл-Кии — 21-летний А.Б. и 22-летний Д.А. Следствие продолжается», — говорится в сообщении.