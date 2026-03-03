23:03
Происшествия

В Кызыл-Кие задержаны подозреваемые в продаже гашиша

В городе Кызыл-Кые Баткенской области задержаны двое подозреваемых, занимавшихся сбытом наркотиков. Об этом сообщили в УВД региона.

По данным ведомства, в рамках операции «Притон» пресечена незаконная деятельность преступной группы, занимавшейся продажей гашиша.

УВД Баткенской области
Фото УВД Баткенской области

«По факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта» УК КР. В результате оперативно-разыскных мероприятий задержаны жители города Кызыл-Кии — 21-летний А.Б. и 22-летний Д.А. Следствие продолжается», — говорится в сообщении.
