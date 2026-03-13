09:49
USD 87.45
EUR 100.98
RUB 1.10
Происшествия

В Бишкеке задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотических средств

Сотрудники службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУВД Бишкека в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали подозреваемого в сбыте наркотических средств.

Так, 5 февраля к ним поступила оперативная информация о том, что неизвестный гражданин по имени Ж. занимается реализацией сильнодействующих веществ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 282 (незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта) УК КР. 

В ходе дальнейших оперативно-следственных мероприятий возле дома по улице Фучика милиционеры задержали гражданина Ж.О., 1995 года рождения. Установлено, что он занимался сбытом наркотического вещества — гашиша.

При задержании у него изъято вещество темного цвета со специфическим запахом. Выяснилось, что изъятое вещество является наркотическим средством — гашиш.

Задержанный в порядке статьи 96 УПК КР водворен в ИВС ГУВД столицы. В настоящее время следственные действия продолжаются.

ГУВД Бишкека напоминает гражданам, что незаконный оборот наркотических средств является тяжким преступлением и влечет уголовную ответственность. Если вам стали известны факты распространения наркотических средств, просят незамедлительно сообщать в органы внутренних дел.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/365768/
просмотров: 271
Версия для печати
Материалы по теме
Афганский гашиш в Бишкеке: МВД задержало членов наркогруппы
В Кызыл-Кие задержаны подозреваемые в продаже гашиша
Гашиш из Таджикистана продавали на юге КР. Спецслужбы задержали наркодилеров
В Бишкеке задержан мужчина с более чем 6 килограммами афганского гашиша
В Бишкеке задержаны подозреваемые в карманных кражах и продаже гашиша
В Бишкеке задержана группа по подозрению в изготовлении гашишного масла
В Иссык-Атинском районе у мужчины изъяли 12 брикетов гашиша
Бишкекте гашиш саткан коомдук фонддун өкүлү кармалды
В Бишкеке задержан представитель общественного фонда. Продавал гашиш
Почти полкило гашиша нашли под капотом машины на посту «Сосновка»
Популярные новости
Задержание журналистки Алтынай Арстанбековой: комментарий МВД Задержание журналистки Алтынай Арстанбековой: комментарий МВД
В&nbsp;Кыргызстане ночью зафиксировали землетрясение магнитудой около трех баллов В Кыргызстане ночью зафиксировали землетрясение магнитудой около трех баллов
Высокопоставленного функционера экстремистов задержали в&nbsp;Кыргызстане Высокопоставленного функционера экстремистов задержали в Кыргызстане
ГКНБ предотвратил возможное вооруженное нападение в&nbsp;одной из&nbsp;школ Бишкека ГКНБ предотвратил возможное вооруженное нападение в одной из школ Бишкека
Бизнес
Развитие 5G&nbsp;в&nbsp;Центральной Азии и&nbsp;новые возможности цифрового мира Развитие 5G в Центральной Азии и новые возможности цифрового мира
Мультивалютная карта от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; снова в&nbsp;деле Мультивалютная карта от «Оптима Банка» снова в деле
Выгода и&nbsp;безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф &laquo;Семейный Плюс&raquo; Выгода и безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф «Семейный Плюс»
Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший? Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший?
13 марта, пятница
09:48
Атака на Иран. Новый верховный лидер выступил с первым обращением к нации Атака на Иран. Новый верховный лидер выступил с первым...
09:47
Работы по озеленению и субботники усилят в городе Ош
09:44
Глава Минводсельпрома взял под контроль меры по обеспечению ветбезопасности
09:37
Заказал наркотики через Telegram и отправил за «закладкой» сестру
09:32
Атака на Иран. Супруга убитого аятоллы Али Хаменеи жива, сообщают СМИ