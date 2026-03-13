В Бишкеке задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотических средств

Сотрудники службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУВД Бишкека в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали подозреваемого в сбыте наркотических средств.

Так, 5 февраля к ним поступила оперативная информация о том, что неизвестный гражданин по имени Ж. занимается реализацией сильнодействующих веществ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 282 (незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта) УК КР.

В ходе дальнейших оперативно-следственных мероприятий возле дома по улице Фучика милиционеры задержали гражданина Ж.О., 1995 года рождения. Установлено, что он занимался сбытом наркотического вещества — гашиша.

При задержании у него изъято вещество темного цвета со специфическим запахом. Выяснилось, что изъятое вещество является наркотическим средством — гашиш.

Задержанный в порядке статьи 96 УПК КР водворен в ИВС ГУВД столицы. В настоящее время следственные действия продолжаются.

ГУВД Бишкека напоминает гражданам, что незаконный оборот наркотических средств является тяжким преступлением и влечет уголовную ответственность. Если вам стали известны факты распространения наркотических средств, просят незамедлительно сообщать в органы внутренних дел.