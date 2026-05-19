Атака на Иран. Тегеран согласен передать обогащенный уран России вместо США

Иран передал Пакистану новый документ из 14 пунктов, содержащий предложения по урегулированию конфликта с США. Акцент в тексте делается на прекращение военных действий и меры по укреплению доверия.

Ранее агентство Reuters информировало о передаче пакистанской стороной представителям США пересмотренного иранского предложения по прекращению конфликта, уточняет Tasnim.

Тегеран на определенных условиях согласен передать обогащенный уран России вместо США

Тегеран на определенных условиях согласен передать обогащенный уран России вместо США, указано в пересмотренном властями Ирана проекте соглашения по урегулированию конфликта с Вашингтоном, сообщает телеканал Al Hadath.

О каких именно условиях идет речь, неизвестно. По информации телеканала, Иран также может отказаться от требований к Соединенным Штатам компенсировать ущерб, нанесенный за время боевых действий. При этом Тегеран намерен добиваться от Вашингтона экономических уступок.

Напомним, отказ ИРИ от обогащенного урана — одно из ключевых требований Вашингтона к Тегерану. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что Москва «готова сыграть свою роль в решении проблемы обогащенного урана».

США согласились на время переговоров с ИРИ приостановить действие санкций против иранской нефти

США согласились на время переговоров с Ираном приостановить действие санкций против его нефти. О том, что Вашингтон готов поставить действие рестрикций на паузу, со ссылкой на источник, близкий к переговорному процессу, сообщает агентство Tasnim.

По словам источника, Соединенные Штаты предложили приостановить действие санкций Управления по контролю за иностранными активами (Office of Foreign Assets Control, OFAC) до достижения окончательного взаимопонимания в рамках переговоров. Иран в свою очередь настаивает на том, что отмена всех санкций против страны должна стать частью обязательств США.

Штаты отвергли план Ирана из 14 пунктов по урегулированию конфликта. ИРИ предложила сначала прекратить боевые действия по всем направлениям, а затем перейти ко второму этапу переговоров по ядерному вопросу.

Дональд Трамп отложил удары по Ирану по просьбе Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ

Дональд Трамп заявил, что отложил удары по Ирану по просьбе Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ. Он планировал их на 19 мая.

«Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян попросили меня отложить удар по Исламской Республике Иран, запланированный на 19 мая, поскольку сейчас проводятся серьезные переговоры и, по их мнению как великолепных лидеров и союзников, будет заключено соглашение, которое будет вполне приемлемым для США и всех стран на Ближнем Востоке и за его пределами», — написал американский президент в своей соцсети Truth Social.

Он добавил — важно, что эта сделка будет предусматривать отсутствие ядерного оружия у Ирана.

«Мы не будем нападать на Иран завтра, но будем готовыми к полному, широкомасштабному наступлению в любой момент, в случае, если сделка не будет достигнута», — уточнил Дональд Трамп.

Иран запустил Hormuz Safe — сервис страхования судоходных компаний, проходящих через Ормузский пролив, обеспеченный биткоином

Иран запустил Hormuz Safe — сервис страхования судоходных компаний, проходящих через Ормузский пролив, обеспеченный биткоином. Правительство страны заявляет, что программа принесет более $10 миллиардов дохода. Сервис предназначен для иранских судоходных компаний и владельцев грузов. Груз застрахован с момента подтверждения, владельцу выдается подписанная квитанция.

Неясно, будет ли страховка взиматься дополнительно к таможенным пошлинам, ранее достигавшим $2 миллионов за судно. Иран сообщает, что официальный сайт с информацией появится в ближайшее время.

По данным Foresight News, платформа будет обеспечивать расчеты с использованием биткоина и других криптовалют.

Представитель иранского военного командования Эбрахим Зольфагари

Иран «в ближайшем будущем» выведет из строя все военные базы США на юге Персидского залива, заявил представитель военного командования Эбрахим Зольфагари. Он также добавил, что за последние сутки Корпус стражей исламской революции не пропустил ни одно судно через Ормузский пролив.