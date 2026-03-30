Предупреждение развития саранчовых вредителей вступило в силу в странах СНГ

Соглашение о сотрудничестве государств — участников СНГ по предупреждению развития саранчовых вредителей, подписанное 29 сентября 2025 года в Минске, вступило в силу.

Фото иллюстративное

Документ направлен на углубление регионального и приграничного взаимодействия стран Содружества для снижения распространения вспышек саранчовых вредителей, выполнения совместных действий организаций по фитомониторингу и защите растений, сохранения здоровья людей и окружающей среды.

Реализация позволит снизить ущерб от саранчи, обеспечить благоприятную фитосанитарную обстановку и создать условия для устойчивого развития сельского хозяйства в государствах СНГ.

Документ ранее подписали Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия,Таджикистан и Узбекистан. Главная задача — объединить усилия специалистов для минимизации рисков ущерба урожаю и продовольственной безопасности.

​Вступление соглашения в марте стратегически важно для Центрально-Азиатского региона, поскольку в весенний период начинается активный мониторинг территорий перед началом сельскохозяйственного сезона.

Ранее департамент химизации, защиты и карантина растений Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР объявил тендер на приобретение инсектицидов для борьбы с саранчовыми вредителями и американской белой бабочкой. На эти цели выделяют 27 миллионов 289,6 тысячи сомов.