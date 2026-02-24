Для борьбы с саранчой закупят инсектициды на 27 миллионов сомов

Департамент химизации, защиты и карантина растений Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР объявил тендер на приобретение инсектицидов для борьбы с саранчовыми вредителями и американской белой бабочкой.

По данным портала госзакупок, на эти цели планируется выделить 27 миллионов 289,6 тысячи сомов.

Предложения поставщиков принимаются до 10 марта.

Поставить продукцию должны в село Кожомкул Чуйской области в течение 20 календарных дней после с даты регистрации контракта.