18:41
USD 87.45
EUR 103.05
RUB 1.14
Общество

Для борьбы с саранчой закупят инсектициды на 27 миллионов сомов

Департамент химизации, защиты и карантина растений Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР объявил тендер на приобретение инсектицидов для борьбы с саранчовыми вредителями и американской белой бабочкой.

По данным портала госзакупок, на эти цели планируется выделить 27 миллионов 289,6 тысячи сомов.

Предложения поставщиков принимаются до 10 марта.

Поставить продукцию должны в село Кожомкул Чуйской области в течение 20 календарных дней после с даты регистрации контракта.

 

Американская белая бабочка способна причинить вред древесным и кустарниковым культурам более 250 видов. Впервые на территории республики этот вредитель выявлен в 2006 году. Наиболее предпочитаемые им виды — шелковица, яблоня, груша, слива, айва, черешня, бузина и грецкий орех. Гусеницы этой бабочки очень прожорливы, при наличии 8-10 кладок на одном среднем по величине дереве отмечается полное уничтожение листьев. В лучшем случае сады лишаются крон, в худшем — урожая.  
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/363383/
просмотров: 134
Версия для печати
Материалы по теме
Управление культуры мэрии Бишкека потратит 1,5 миллиона сомов на розы к 8 Марта
Около 5 миллионов сомов выделит ГУВД Бишкека на громкоговорители для машин
Более 10 миллионов сомов потратит ГУОБДД на форменную одежду
Почти 4 миллиона сомов потратит Минэкономики на встречу зарубежных гостей
Почти 2,5 миллиона сомов выделяет столичный кенеш на значки и грамоты
Более 5 миллионов сомов выделяет Налоговая служба на покупку планшетов
Около 1,5 миллиона сомов потратит Минздрав на значки и грамоты в 2026 году
Закупки без тендера. Депутаты приняли законопроект сразу в трех чтениях
Кабмин утвердил новые правила закупок для госпредприятий: что изменится
В Кыргызстане вводят «государственное задание» в сфере госзакупок
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Замминистра здравоохранения провел сложные операции на&nbsp;сердце Замминистра здравоохранения провел сложные операции на сердце
Пожизненно осужденные отметили Международный день родного языка Пожизненно осужденные отметили Международный день родного языка
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели ожидаются дожди. Прогноз погоды на&nbsp;23-25 февраля В Бишкеке в начале недели ожидаются дожди. Прогноз погоды на 23-25 февраля
Бизнес
РАНХиГС и&nbsp;Central Asia Capital создают Высшую школу госуправления в&nbsp;Кыргызстане РАНХиГС и Central Asia Capital создают Высшую школу госуправления в Кыргызстане
KFC. Повод быть вместе KFC. Повод быть вместе
От&nbsp;Балтии к&nbsp;глобальному FinTech: путь Aventus Group к&nbsp;устойчивому росту От Балтии к глобальному FinTech: путь Aventus Group к устойчивому росту
С&nbsp;праздником 23&nbsp;февраля! Дарим &minus;23&nbsp;процента на&nbsp;аксессуары в&nbsp;O!Store С праздником 23 февраля! Дарим −23 процента на аксессуары в O!Store
24 февраля, вторник
18:22
Для борьбы с саранчой закупят инсектициды на 27 миллионов сомов Для борьбы с саранчой закупят инсектициды на 27 миллион...
18:10
Государственный банк развития финансирует строительство шести ГЭС и одного СЭС
18:08
Скончался заслуженный врач Кыргызстана Сейтакун Ибраимов
18:01
МИД КР предупреждает: предоплаты на получение визы в США не существует
17:52
Дамирбек Осмонов назначен исполняющим обязанности министра здравоохранения