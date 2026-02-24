Для борьбы с саранчой закупят инсектициды на 27 миллионов сомов

Департамент химизации, защиты и карантина растений Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР объявил тендер на приобретение инсектицидов для борьбы с саранчовыми вредителями и американской белой бабочкой.
По данным портала госзакупок, на эти цели планируется выделить 27 миллионов 289,6 тысячи сомов.
Предложения поставщиков принимаются до 10 марта.
Поставить продукцию должны в село Кожомкул Чуйской области в течение 20 календарных дней после с даты регистрации контракта.
Американская белая бабочка способна причинить вред древесным и кустарниковым культурам более 250 видов. Впервые на территории республики этот вредитель выявлен в 2006 году. Наиболее предпочитаемые им виды — шелковица, яблоня, груша, слива, айва, черешня, бузина и грецкий орех. Гусеницы этой бабочки очень прожорливы, при наличии 8-10 кладок на одном среднем по величине дереве отмечается полное уничтожение листьев. В лучшем случае сады лишаются крон, в худшем — урожая.