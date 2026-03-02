Запрет на выезд из Кыргызстана: разъяснение Службы судебных исполнителей

Служба судебных исполнителей при Генеральной прокуратуре Кыргызской Республики представила официальное разъяснение по вопросам временных ограничений на право выезда граждан за пределы страны.

Согласно законодательству, временный запрет на выезд налагают по нескольким основаниям. Порядок его снятия напрямую зависит от характера задолженности.

1 Ограничения, налагаемые судебными исполнителями

Судебные исполнители выносят постановление о запрете на выезд в следующих случаях:

По делам о правонарушениях (штрафы госорганов, включая нарушения ПДД)

Если постановление о взыскании штрафа вступило в силу и не исполнено в срок, накладывается ограничение. Для его снятия необходимо полностью оплатить задолженность. Оплата через мобильные приложения обрабатывается в течение 24 часов, после чего информация обновляется автоматически, и запрет снимается.

По судебным решениям о неисполненных обязательствах (долги, алименты, налоги, кредиты)

В рамках исполнительного производства ограничение снимается при полном погашении долга, по заявлению взыскателя или при прекращении производства в установленном законом порядке.

Полезные контакты и сервисы:

Круглосуточная линия по вопросам ограничений: 0503394044.

Проверка задолженности: на сайте https://suddep.sot.kg/page/debtors, через банковские приложения или специальный QR-код службы.

2 Ограничения от правоохранительных и других органов

Служба судебных исполнителей подчеркнула, что не несет ответственности за ограничения, наложенные иными ведомствами. В рамках уголовного производства или судебного разбирательства запрет могут установить правоохранительные органы или суд. В таких ситуациях вопрос о снятии ограничения решает исключительно тот орган, который его наложил.

Ведомство призывает граждан заранее проверять наличие задолженностей перед планированием поездок. Своевременное исполнение обязательств обеспечит беспрепятственную реализацию конституционного права на свободу передвижения.