Депутат предлагает обязать мужчин вносить средства на депозит на случай развода

Депутат Дастан Бекешев на заседании Жогорку Кенеша предложил ряд мер, которые помогут детям, которым не выплачивают алименты.

Он отметил: зачастую после развода семейной пары женщина с детьми остается без средств, потому что мужчины не платят алименты на содержание своих детей.

«У кыргызов есть понятие «эне сүтү» («материнское молоко» — традиция, когда маме невесты выплачивают деньги со стороны жениха). Давайте легализуем это понятие. Пусть деньги кладут на счет, и они остаются на депозите. Если надо, давайте введем семейных поручителей. Если пара разводится, то пусть они тоже помогают финансами», — сказал нардеп.

Члены комитета ЖК по судебно-правовым вопросам, правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции рассмотрели законопроект Генеральной прокуратуры «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере исполнительного производства». Документом внедряется институт частных судебных исполнителей и ужесточается наказание в отношении неплательщиков алиментов.