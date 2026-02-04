16:22
USD 87.45
EUR 103.33
RUB 1.14
Общество

Депутат предлагает обязать мужчин вносить средства на депозит на случай развода

Депутат Дастан Бекешев на заседании Жогорку Кенеша предложил ряд мер, которые помогут детям, которым не выплачивают алименты.

Он отметил: зачастую после развода семейной пары женщина с детьми остается без средств, потому что мужчины не платят алименты на содержание своих детей.

«У кыргызов есть понятие «эне сүтү» («материнское молоко» — традиция, когда маме невесты выплачивают деньги со стороны жениха). Давайте легализуем это понятие. Пусть деньги кладут на счет, и они остаются на депозите. Если надо, давайте введем семейных поручителей. Если пара разводится, то пусть они тоже помогают финансами», — сказал нардеп.

Члены комитета ЖК по судебно-правовым вопросам, правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции рассмотрели законопроект Генеральной прокуратуры «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере исполнительного производства». Документом внедряется институт частных судебных исполнителей и ужесточается наказание в отношении неплательщиков алиментов. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/360596/
просмотров: 237
Версия для печати
Материалы по теме
В Баткене мужчину осудили на два года лишения свободы за неуплату алиментов
В Узгенском районе взыскали более полумиллиона сомов алиментов
Частные судебные исполнители. Члены профильного комитета одобрили законопроект
В Нарынской области с мужчины взыскали почти 1 миллион сомов алиментов
В 2025 году судисполнители взыскали в пользу государства 1,5 миллиарда сомов
В КР более 1,2 тысячи человек находятся в розыске за уклонение от алиментов
Депутат Дастан Бекешев предложил упразднить институт алиментов
В Кыргызстане неплательщиков алиментов начнут сажать
Страны СНГ будут взаимно исполнять судебные приказы о взыскании алиментов
Владимир Путин направил в Госдуму законы о взыскании алиментов в странах СНГ
Популярные новости
Крупнейший обвал золота вызвал панику: у&nbsp;магазина &laquo;Кыргызалтын&raquo; очередь Крупнейший обвал золота вызвал панику: у магазина «Кыргызалтын» очередь
Переход на&nbsp;12-летку. Что изменится в&nbsp;новом учебном году Переход на 12-летку. Что изменится в новом учебном году
Нагрузка растет. Минздрав Кыргызстана о&nbsp;фотографии рожениц в&nbsp;коридорах роддома Нагрузка растет. Минздрав Кыргызстана о фотографии рожениц в коридорах роддома
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели будет солнечно. Прогноз погоды на&nbsp;2-4 февраля В Бишкеке в начале недели будет солнечно. Прогноз погоды на 2-4 февраля
Бизнес
Миллион от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; на&nbsp;Иссык-Куле Миллион от «Оптима Банка» на Иссык-Куле
Профессии исчезают. Что делать родителям старшеклассников? Профессии исчезают. Что делать родителям старшеклассников?
MEGA напоминает о&nbsp;правилах цифровой безопасности MEGA напоминает о правилах цифровой безопасности
Жизнь на&nbsp;высоте в&nbsp;Бишкеке: когда правовая и&nbsp;строительная базы полностью готовы Жизнь на высоте в Бишкеке: когда правовая и строительная базы полностью готовы
4 февраля, среда
16:03
Депутат предлагает обязать мужчин вносить средства на депозит на случай развода Депутат предлагает обязать мужчин вносить средства на д...
15:54
Участились факты мошенничества через WhatsApp-группы «JDC в Кыргызстане»
15:50
Переезд Ошского базара: власти ответили на вопросы торговцев
15:42
В Караколе опечатали 16 ломбардов за грубые нарушения законодательства
15:38
Правительство США развивает сотрудничество в сфере безопасности с Кыргызстаном