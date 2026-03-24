В Бишкеке с госоргана взыскали почти 1,8 миллиона сомов госпошлины

Первомайский районный отдел Службы судебных исполнителей (РОССИ) города Бишкека успешно завершил производство о взыскании государственной пошлины в доход республиканского бюджета. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В результате применения мер принудительного исполнения с одного из государственных органов Кыргызской Республики взыскана задолженность в 1 миллион 780 тысяч 920 сомов. Указанная сумма поступила в бюджет в полном объеме.

Ранее по данному делу судебные исполнители уже взыскали 445 тысяч 230 сомов. В связи с окончательным погашением долга исполнительное производство официально окончили.

Согласно данным Министерства финансов КР, усиление контроля за выплатой госпошлин государственными структурами позволило повысить собираемость неналоговых платежей на 8 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.