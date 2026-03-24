Общество

В Бишкеке с госоргана взыскали почти 1,8 миллиона сомов госпошлины

Первомайский районный отдел Службы судебных исполнителей (РОССИ) города Бишкека успешно завершил производство о взыскании государственной пошлины в доход республиканского бюджета. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В результате применения мер принудительного исполнения с одного из государственных органов Кыргызской Республики взыскана задолженность в 1 миллион 780 тысяч 920 сомов. Указанная сумма поступила в бюджет в полном объеме.

Ранее по данному делу судебные исполнители уже взыскали 445 тысяч 230 сомов. В связи с окончательным погашением долга исполнительное производство официально окончили.

Согласно данным Министерства финансов КР, усиление контроля за выплатой госпошлин государственными структурами позволило повысить собираемость неналоговых платежей на 8 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

В Бишкеке в начале недели будут дожди. Прогноз погоды на 23-25 марта
Пять казанов бешбармака и 100-метровый чучук приготовили в Нарыне к Ноорузу
Отопление в Бишкеке отключат на следующей неделе — мэрия
Ленинский райсуд оставил открытым вопрос об освобождении Махабат Тажибек кызы
Spring Festival в Royal Central Park: более 5 тысяч гостей и фейерверк-шоу
Весна в Бишкек приходит вместе с Ноорузом
«Банк Компаньон» вручил квартиру и объявил новую акцию на 1 миллион сомов
«Оптима Банк» предлагает агрокредит от 19 процентов годовых
