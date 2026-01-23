В 2025 году судисполнители взыскали в пользу государства 1,5 миллиарда сомов

По итогам прошлого года после перехода службы судебных исполнителей в ведение Генеральной прокуратуры объем возмещения в доход государства превысил 1,5 миллиарда сомов. Об этом сообщили в ведомстве.

По данным службы, если в 2024-м сумма взысканий составляла 633 миллиона 271 тысячу 231 сом, то по итогам 2025 года показатель увеличился до 1 миллиарда 62 миллионов 228 тысяч 280 сомов.

«Существенный рост эффективности зафиксирован именно после институциональных изменений. С учетом того, что передача службы состоялась в июле прошлого года, для объективного анализа сопоставлены показатели второго полугодия. В июле — декабре 2024-го в доход государства взыскано 286 миллионов 680 тысяч 868 сомов, тогда как за аналогичный период 2025 года — 743 миллиона 115 тысяч 740 сомов. Таким образом, объем взысканий увеличился в 2,5 раза», — говорится в сообщении.

По итогам прошлого года служба судебных исполнителей в пользу государственных и муниципальных учреждений, включая ГНС и ГТС, мэрии и органы местного самоуправления, взыскала 185 миллионов 588 тысяч 605 сомов.

В пользу государства также обращено взыскание на движимое и недвижимое имущество общей оценочной стоимостью 344 миллиона 924 тысячи 684 сома.