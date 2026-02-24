Генпрокуратура: Введение частных судебных исполнителей не несет никаких рисков

Введение частных судебных исполнителей имеет определенные риски. Об этом на заседании комитета по судебно-правовым вопросам, правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Жогорку Кенеша при обсуждении законопроекта Генеральной прокуратуры о введении института частных судебных исполнителей заявил депутат Улукбек Узакбаев.

Он отметил, что органы прокуратуры должны уделить больше внимание ответственности частных судисполнителей.

«Это большая реформа. Прокуратура берет на себя много функций по созданию института. Есть определенные риски. Многие государственные функции передаются частным лицам — арест, запрет выезда за пределы республики и так далее. Генеральная прокуратура должна контролировать квалификационные требования, потому что это может обернуться в коммерцию. Например, кто-то может обратиться к частным судебным исполнителям, просто чтобы запретить выезд кому-то за границу. Нужно, чтобы на частных судисполнителях было больше ответственности», — отметил парламентарий.

В ответ заместитель генпрокурора Умуткан Конкубаева заверила, что надзорный орган будет тщательно контролировать работу частных судебных исполнителей.

«Институт создается на основании указа президента Садыра Жапарова. Это не несет никаких рисков. Мы изучили опыт в соседних странах. Граждане сами будут выбирать, к кому обращаться — к частным судисполнителям или государственным. Прокуратура будет все строго контролировать. Чтобы набирать профессионалов, мы определили возраст частных судебных исполнителей — 25 лет», — сказала она.

Напомним, законопроектом Генпрокуратуры «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере исполнительного производства» внедряется институт частных судебных исполнителей и ужесточается наказание в отношении неплательщиков алиментов.