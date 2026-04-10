Общество

Более 3 миллиардов сомов взыскала Служба судебных исполнителей в доход страны

Более 3 миллиардов сомов взыскала Служба судебных исполнителей в доход страны в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Отмечается, что в доход государства поступили средства от конфискации денежных средств на сумму 89 миллионов 58 тысяч 125 сомов и на сумму 2 миллиарда 14 миллионов 267 тысяч 996 сомов имущество передано в государственную собственность. Также при исполнении судебных актов в доход государства взыскано 1 миллиард 62 миллиона 228 тысяч сомов.

При взыскании в пользу граждан и юридических лиц поступило 93 тысячи 144 исполнительных документа. По исполненным решниям в их пользу взыскано 185 миллионов 588 тысяч 605 сомов.
