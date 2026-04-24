Мутация ящура снизила эффективность вакцин в Кыргызстане

В Кыргызстане ранее применявшиеся вакцины против ящура оказались менее эффективны из-за мутации вируса. Об этом стало известно на заседании депутатской группы «Эл үмүтү – Ата Журт», где депутат Салтанат Аманова подняла вопрос о качестве используемых препаратов.

По словам заместителя директора Службы ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов Ишенбека Алмамбетова, утверждать, что закупленные вакцины оказались некачественными, нельзя, так как они прошли государственную аккредитацию.

Вспышки опасных болезней скота. Как Кыргызстан защищает людей и свой рынок мяса

«Вирус ящура модифицируется, происходит мутация. Штамм, который закрепился в Кыргызстане, подвергся изменениям, поэтому эффективность ранее применяемых вакцин снизилась», — пояснил он.

В ведомстве сообщили, в рамках договоренности с российским профильным учреждением до 10 июня ожидается поставка 4 миллионов доз вакцины. В первую очередь планируется вакцинация молодняка.

На заседании депутатской группы Жогорку Кенеша «Эл үмүтү – Ата Журт» рассматривается вопрос о состоянии оказания ветеринарных услуг. 
Материалы по теме
Ужесточить ветеринарный контроль на границе планируют в Кыргызстане
Опасный ящур на подходе, в Узбекистане вводят особый режим
В Китае начали массовый забой скота из-за вспышки ящура в приграничных районах
Вспышку нового штамма ящура обнаружили в Китае
Вспышки опасных болезней скота. Как Кыргызстан защищает людей и свой рынок мяса
Превентивные меры. Казахстан ограничил ввоз и транзит кормов и животных из РФ
О вспышке ящура в Нарыне и Ат-Баши заявил депутат Жогорку Кенеша
Без паники. Эпизоотическая ситуация в Кыргызстане остается стабильной
Депутат заявил о потенциальной угрозе продовольственной безопасности из-за ящура
Опасения о ящуре. Что на данный момент известно?
В&nbsp;МВД прокомментировали сообщения о&nbsp;расколе среди силовиков В МВД прокомментировали сообщения о расколе среди силовиков
Чистка силовиков продолжается, в&nbsp;ГКНБ сделали жесткое заявление Чистка силовиков продолжается, в ГКНБ сделали жесткое заявление
Комитет Жогорку Кенеша отклонил новый закон о&nbsp;строительстве Комитет Жогорку Кенеша отклонил новый закон о строительстве
Иран призывает ШОС перейти от&nbsp;политических деклараций к&nbsp;конкретным шагам Иран призывает ШОС перейти от политических деклараций к конкретным шагам
