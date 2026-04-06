С бульвара не уходят: на Эркиндике дважды за день разогнали стихийных торговцев

В Бишкеке на бульваре Эркиндик выявили стихийную торговлю игрушками и радиоуправляемыми машинками. Об этом сообщили в муниципальных службах.

По их данным, 4 апреля в 12.43 на пересечении с улицей Чокморова в отношении торговцев составлены протоколы и проведены разъяснительные работы. Им напомнили, что подача документов на легализацию не дает права вести торговлю без получения разрешения.

Несмотря на это, в тот же день в 17.32 торговцы вновь вернулись на то же место и продолжили деятельность.

В результате на основании составленного акта и статьи 36 Кодекса о правонарушениях предметы, использовавшиеся для незаконной торговли, временно изъяты.