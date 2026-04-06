Происшествия

С бульвара не уходят: на Эркиндике дважды за день разогнали стихийных торговцев

В Бишкеке на бульваре Эркиндик выявили стихийную торговлю игрушками и радиоуправляемыми машинками. Об этом сообщили в муниципальных службах.

По их данным, 4 апреля в 12.43 на пересечении с улицей Чокморова в отношении торговцев составлены протоколы и проведены разъяснительные работы. Им напомнили, что подача документов на легализацию не дает права вести торговлю без получения разрешения.

Несмотря на это, в тот же день в 17.32 торговцы вновь вернулись на то же место и продолжили деятельность.

В результате на основании составленного акта и статьи 36 Кодекса о правонарушениях предметы, использовавшиеся для незаконной торговли, временно изъяты.
«Изгоните злых духов»: блогер высмеял новую красоту от мэрии Бишкека
Порядок наведут, но не сразу: мэрия задумалась о расторжении аренды на Эркиндике
Бульвар Эркиндик чистят от стихийной торговли: арендаторов массово проверяют
Бульвар Эркиндик тонет в хаосе: стихийные лотки возвращаются после рейдов
Бульвар Эркиндик в Бишкеке очистили от стихийной торговли
Деревья на бульваре Эркиндик пронумеровали. Мэрия опровергла слухи об их вырубке
Мэр Оша провел рейд против стихийной торговли и потребовал «железного порядка»
В Бишкеке на бульваре Эркиндик неизвестные разложили крысиный яд
Рейд на «Дордое»: незаконная торговля, эвакуированные авто и штрафы
На стихийных торговцев в Бишкеке составляют протоколы, но не все могут оплатить
Землетрясение силой около 4,5 балла произошло в&nbsp;Кыргызстане Землетрясение силой около 4,5 балла произошло в Кыргызстане
Иран поразил один из&nbsp;важнейших секретных военных объектов в&nbsp;Израиле&nbsp;&mdash; СМИ Иран поразил один из важнейших секретных военных объектов в Израиле — СМИ
Во&nbsp;время рыбалки возле БЧК от&nbsp;удара током погиб мужчина Во время рыбалки возле БЧК от удара током погиб мужчина
В&nbsp;городе&nbsp;Ош при получении взятки задержан директор нового рынка В городе Ош при получении взятки задержан директор нового рынка
