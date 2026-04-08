Рейд Царикаева на Ошском рынке закончился конфликтами с продавцами

Глава муниципальной инспекции Бишкека Мирлан Талайбеков, известный как Царикаев, провел рейд на Ошском рынке, где выявил ряд серьезных нарушений.

Во время проверки между инспекторами и продавцами возникали конфликты, разговоры проходили на повышенных тонах. Основные претензии касались санитарного состояния торговых точек.

Особое возмущение вызвала ситуация с общественным туалетом, расположенным в непосредственной близости от мест продажи продуктов питания. По словам Талайбекова, это грубое нарушение санитарных норм и прямая угроза здоровью покупателей.

Также в ходе рейда поднимался вопрос торговли мобильными телефонами сомнительного происхождения, о чем ранее уже неоднократно сообщалось.

Отдельно отмечено, что подобные нарушения происходят буквально рядом с правоохранительными органами, что вызывает дополнительные вопросы.

В муниципальной инспекции подчеркнули, что ситуация требует срочного вмешательства и наведения порядка.