Обещал перевести деньги в КНР и исчез: в Бишкеке задержан подозреваемый

Сотрудники УВД Свердловского района Бишкека задержали подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе управления.

По данным милиции, 4 июля 2025 года в УВД обратился гражданин Х.А. Он заявил, что 26 июля 2023 года малознакомый мужчина по имени А. под предлогом перевода денежных средств в Китай завладел суммой в $150 тысяч и скрылся.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» УК КР. В ходе следственно-оперативных мероприятий задержан подозреваемый — Х.А., 1997 года рождения. Он доставлен в следственную службу и водворен в изолятор временного содержания. Расследование продолжается.