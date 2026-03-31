15:49
USD 87.45
EUR 100.53
RUB 1.07
Происшествия

В Бишкеке выявлен факт употребления наркотиков в ночном интернет-клубе

Сотрудники службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУВД Бишкека провели профилактические мероприятия в ночных интернет-клубах столицы, осуществляющих круглосуточную деятельность. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

Целью данных мероприятий является предупреждение и пресечение фактов незаконного потребления и распространения наркотических средств, а также проведение профилактической и разъяснительной работы среди владельцев и посетителей подобных заведений.

В ходе проверки одного из интернет-клубов выявлен гражданин, находившийся в состоянии наркотического опьянения. На месте обнаружена пластиковая бутылка, переоборудованная для употребления наркотических веществ (так называемый «бульбулятор»). 

Указанный факт зарегистрирован в ЖУИ УВД Октябрьского района Бишкека, начата доследственная проверка.

Личность гражданина установлена — им оказался А.А., 2007 года рождения. Проведено медицинское освидетельствование на наличие наркотических средств, по результатам которого установлено употребление гашиша.

Данный гражданин доставлен в УВД Октябрьского района Бишкека для дальнейшего разбирательства.

ГУВД Бишкека продолжает работу в данном направлении, уделяя особое внимание объектам, функционирующим в круглосуточном режиме.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/368243/
просмотров: 197
Версия для печати
