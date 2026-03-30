ГУУР МВД КР: Не верьте тем, кто предлагает работу в Великобритании за деньги

Кыргызстанцев просят не доверять предложениям в социальных сетях вроде «оформим визу» или «контракт готов». Об этом сообщает Главное управление уголовного розыска МВД КР.

По его данным, мошенники просят перевести деньги на карту и исчезают.

«Для поездки на сезонную работу в Великобританию платить посредникам не требуется. Участие в этой программе бесплатное. Не верьте подозрительным предложениям, не переводите деньги. Если вы стали жертвой мошенничества, обращайтесь по номеру 102», — говорится в сообщении.