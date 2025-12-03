Столицы Центральной Азии могут исчезнуть под угрозой водного коллапса

Центральная Азия стремительно приближается к водной черте, за которой мегаполисы региона могут столкнуться с кризисом, подобным тому, что сегодня переживает иранская столица Тегеран. Такое предупреждение содержится в аналитическом материале исследователей Собира Курбанова и Элданизы Гусейновой, опубликованном 2 декабря. Они сравнивают ситуацию с «тегеранским кризисом», когда водохранилища крупнейшего города страны почти достигли «мертвого объема», а власти вынуждены готовить планы частичной эвакуации населения.

По оценке авторов материала, Ташкент, Бишкек, Алматы, Астана и Душанбе пока не достигли уровня катастрофы, но уверенно движутся в опасном направлении. Главные причины — стремительное таяние горных ледников, хронически изношенная инфраструктура и расточительное потребление воды, прежде всего в аграрном секторе. До 90 процентов воды в регионе уходит на орошение, причем большая часть теряется в открытых каналах еще до того, как достигает полей. В некоторых районах до 40 процентов ресурсов буквально испаряются по пути.

Отмечается, что иллюзия «водной обеспеченности» давно не соответствует реальности: уровень подземных вод падает, почвы засаливаются, экосистемы деградируют. Эти процессы уже заметны в бассейне Арала и становятся предвестниками будущих городских проблем.

Отдельное внимание аналитики уделили столицам региона. Водопроводные сети Ташкента и Бишкека сохранились в основном с советских времен и часто держатся на аварийном ремонте. Потребление воды в Узбекистане — одно из самых высоких в мире: до 400 литров в сутки на человека, что почти вдвое больше, чем в европейских городах. Это делает крупные города крайне уязвимыми — даже небольшие перебои способны вызвать массовое отключение.

Собир Курбанов и Элданиза Гусейнова подчеркивают, что кризис усугубляется управленческими провалами. Тарифы не покрывают затраты на обслуживание сетей, а водные агентства слабее, чем аграрные ведомства, которые продолжают наращивать потребление. Дополнительным источником напряженности становится фактор Афганистана. Строящийся канал «Кош-Тепа», который может отводить до трети стока Амударьи, уже влияет на водоснабжение южных регионов Узбекистана. В перспективе это способно вызвать цепную реакцию по всей Центральной Азии и перераспределить нагрузку на Сырдарью, что угрожает Казахстану.

Ситуацию осложняет засушливая осень. По данным гидрометслужб, осадки в ряде районов были на 40-70 процентов ниже нормы. В Таджикистане уже введены ограничения электроэнергии — до трех часов в сутки в сельской местности. В отсутствие дождей ухудшается качество воздуха: пыль и смог поднимают уровень загрязнения до опасных значений.

Авторы предупреждают: если реформы не начнутся сейчас, регион ждут рост миграции, обострение социального недовольства и усиление конкуренции за воду между государствами. Чтобы избежать «тегеранского момента», Центральной Азии необходимо модернизировать ирригацию, сокращать потери в водопроводных сетях, развивать солнечную и ветровую энергетику, ужесточать правила городской застройки и формировать устойчивую тарифную политику.

Отдельным пунктом специалисты выделяют необходимость системного диалога с Афганистаном по управлению стоком Амударьи. В противном случае, заметили Собир Курбанов и Элданиза Гусейнова, водный кризис будет развиваться медленно, но неумолимо, пока однажды не перерастет в неконтролируемый.