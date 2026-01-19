Погибших и пострадавших кыргызстанцев в железнодорожной аварии в Испании, по предварительным данным, нет. Об этом сообщил МИД КР со ссылкой на компетентные органы королевства.

Как отметили в министерстве, обращений и просьб о помощи от граждан Кыргызской Республики в адрес посольства не поступало.

Министерство и посольство КР во Франции продолжает поддерживать контакт с испанскими компетентными органами и держит ситуацию на контроле.

Как сообщалось ранее, 18 января 2026 года в районе населенного пункта Адамус на юге Испании произошла железнодорожная авария с участием двух пассажирских поездов. В результате погибли не менее 39 человек, более 120 человек получили ранения.