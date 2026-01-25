Морозы и отсутствие света. Украина находится на грани гуманитарной катастрофы

Глава ДТЭК (крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины. — Прим. ред.) назвал ситуацию с энергетикой в стране «близкой к катастрофе».

Генеральный директор этого энергохолдинга Максим Тимченко заявил Reuters, что Украина находится на грани гуманитарной катастрофы из-за повреждения энергетической инфраструктуры.

Фото СМИ. Так выглядит Киев, в котором нет света

По его словам, урон нанесен объектам энергетики, включая электростанции, газотранспортную и газодобывающую инфраструктуру. В результате атак ДТЭК потеряла 60-70 процентов своих генерирующих мощностей, а ущерб оценивается в сотни миллионов долларов.

Максим Тимченко отметил, что наиболее серьезно пострадали Киев и центральные регионы республики.

Люди имеют электроэнергию только 3-4 часа в сутки, а остальное время — 10-15 часов — без света. В некоторых домах нет тепла уже неделями, рассказал собеседник агентства.

Ситуация усугубляется из-за морозов. Температура в Украине на протяжении двух недель держится на уровне от −15 до −20 градусов.