За последние 70 лет площадь ледников в Кыргызстане сократилась на 16 процентов

«Кыргызстан обладает огромными природными богатствами в плане водных ресурсов, поэтому на нас лежит особая ответственность за их сохранение», — заявил на Народном курултае президент Садыр Жапаров.

Однако, по его словам, глобальные изменения климата усиливают давление на водные ресурсы во всем мире.

Согласно данным международных организаций, сегодня более 3,6 миллиарда человек сталкиваются с дефицитом воды, а к 2050 году эта цифра превысит 5 миллиардов. Температура воздуха повышается быстрее, осадки сокращаются, возникает засуха. Экстремальные погодные явления становятся более частыми.

«Глобальное потепление напрямую влияет на круговорот воды на планете, и его последствия ощущаются во всех государствах — от крупных держав до малых горных стран, таких, как мы. Научные исследования показывают, что таяние ледников ускоряется: за последние 70 лет площадь ледников в КР сократилось на 16 процентов. Исчезновение ледников означает уменьшение стока рек и водохранилищ и ухудшение условий для производства энергии», — отметил Садыр Жапаров.

Он подчеркнул, что особое внимание заслуживает судьба Иссык-Куля — ценного природного объекта и важной экосистемы.

«С 1854-го уровень воды в озере снизился почти на 14 метров, ее объем составляет 85 миллиардов кубических метров, а количество впадающих рек уменьшилось более чем втрое. В 1950-1960-х годах в озеро поступало около 100-110 рек, сейчас лишь 30-35. Если эта тенденция продолжится, регион столкнется с серьезными экологическими и социально-экономическими последствиями.

Правительство принимает необходимые меры: увеличиваются притоки воды в озеро, в том числе реализуются проекты по строительству новых каналов и гидротехнических сооружений. Вопрос воды — это также вопрос нашей продовольственной безопасности. Сегодня 95 процентов используемой воды расходуется на сельское хозяйство, прежде всего на ирригацию. Поэтому рациональное управление каждым литром воды становится приоритетом государственной политики», — заметил президент.

В последние годы государство выделило 16 миллиардов сомов на восстановление каналов, строительство гидротехнических объектов и модернизацию ирригационной инфраструктуры.

«Тысячи километров каналов обновлены, сотни объектов отремонтированы, внедряются современные технологии для измерения и распределения воды. Мы должны использовать воду бережно, не допускать ее бесконтрольного расхода, переходить на современные методы орошения, сохранять источники, защищать ледники, увеличивать площади лесов. Каждая капля, сохраненная сегодня, — это наш вклад в устойчивость будущего. Мы продолжим инвестировать в сохранение и эффективное использование водных ресурсов, потому что вода — стратегическое богатство КР и ключ к благополучию будущих поколений», — резюмировал Садыр Жапаров.