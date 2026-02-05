В Кыргызстане произошло 4 тысячи 429 происшествий за год: погибло 313 человек

В МЧС КР подвели итоги 2025 года. Первый заместитель министра Азамат Мамбетов сообщил, что по стране зафиксировано 14 чрезвычайных ситуаций, в результате которых погибли 32 человека, а общий материальный ущерб составил 60,2 миллиона сомов. По сравнению с 2024 годом последствия ЧС заметно снизились.

В то же время количество несчастных случаев — бытовых и техногенных инцидентов, не относящихся к крупным ЧС — выросло. В 2025 году зарегистрировано 4 тысячи 429 таких происшествий, что на 16 процентов больше, чем годом ранее. В них погибли 313 человек, а материальный ущерб достиг 2 миллиардов 30 миллионов сомов, почти вдвое превысив показатель 2024 года.

В пресс-службе ведомства отметили, что основная задача на 2026 год — усиление превентивных мер, повышение готовности служб реагирования и внедрение современных систем мониторинга рисков.