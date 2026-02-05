15:43
USD 87.45
EUR 103.45
RUB 1.14
Происшествия

В Кыргызстане произошло 4 тысячи 429 происшествий за год: погибло 313 человек

В МЧС КР подвели итоги 2025 года. Первый заместитель министра Азамат Мамбетов сообщил, что по стране зафиксировано 14 чрезвычайных ситуаций, в результате которых погибли 32 человека, а общий материальный ущерб составил 60,2 миллиона сомов. По сравнению с 2024 годом последствия ЧС заметно снизились.

В то же время количество несчастных случаев — бытовых и техногенных инцидентов, не относящихся к крупным ЧС — выросло. В 2025 году зарегистрировано 4 тысячи 429 таких происшествий, что на 16 процентов больше, чем годом ранее. В них погибли 313 человек, а материальный ущерб достиг 2 миллиардов 30 миллионов сомов, почти вдвое превысив показатель 2024 года.

В пресс-службе ведомства отметили, что основная задача на 2026 год — усиление превентивных мер, повышение готовности служб реагирования и внедрение современных систем мониторинга рисков.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/360769/
просмотров: 171
Версия для печати
Материалы по теме
В Кок-Мойноке ликвидирован ночной пожар: сгорели юрты и торговые киоски
На трассе Бишкек — Ош начали принудительно спускать лавины
МЧС предупреждает: в горных районах КР возможен сход лавин
Мужчина, который попал под снежный обвал на джайлоо в Кара-Кульдже, погиб
Масштабные поиски в Кара-Кульдже: под снежным обвалом ищут мужчину
Штормовое предупреждение. На автодороге Бишкек — Ош ожидается сход снежных лавин
В Бишкеке и Чуйской области ожидается густой туман
В Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение: в горах ожидается сход лавин
Телеканалы обязали бесплатно транслировать экстренные оповещения МЧС
С новым оснащением работа водолазов МЧС Кыргызстана стала проще
Популярные новости
Сестра Нурсултана Назарбаева вошла в&nbsp;антирейтинг крупнейших налоговых должников Сестра Нурсултана Назарбаева вошла в антирейтинг крупнейших налоговых должников
Казахстан депортировал в&nbsp;Россию гражданина Украины по&nbsp;обвинению в&nbsp;госизмене Казахстан депортировал в Россию гражданина Украины по обвинению в госизмене
ГКНБ задержал сотрудника колонии и&nbsp;милиционера ГКНБ задержал сотрудника колонии и милиционера
Вирус Нипах у&nbsp;границ&nbsp;КР: пассажиров из&nbsp;Индии проверяют в&nbsp;усиленном режиме Вирус Нипах у границ КР: пассажиров из Индии проверяют в усиленном режиме
Бизнес
Мгновенный выпуск карт Visa Gold через картоматы MBANK по&nbsp;всему Кыргызстану Мгновенный выпуск карт Visa Gold через картоматы MBANK по всему Кыргызстану
ЧПК &laquo;Джунда&raquo; провела день открытых дверей для жителей Кара-Балты ЧПК «Джунда» провела день открытых дверей для жителей Кара-Балты
Ошиблись при переводе денег? В&nbsp;MBANK появился онлайн-возврат средств Ошиблись при переводе денег? В MBANK появился онлайн-возврат средств
Связь для тех, кто работает во&nbsp;благо страны: тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo; Связь для тех, кто работает во благо страны: тариф «Мамлекеттик»
5 февраля, четверг
15:29
Лицо Кыргызстана в небе. Asman Airlines показала дизайн самолетов Airbus A321 Лицо Кыргызстана в небе. Asman Airlines показала дизайн...
15:25
Бишкек просит 6,5 миллиарда сомов на дороги, мосты и городской транспорт
15:22
Новый Ошский рынок. При мэрии создадут комиссию для работы с торговцами
15:08
В Кыргызстане произошло 4 тысячи 429 происшествий за год: погибло 313 человек
14:53
Идет уничтожение? Зампред кабмина ответил на вопрос о застройке центра Бишкека