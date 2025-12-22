15:53
USD 87.45
EUR 102.43
RUB 1.09
Общество

Потепление добавило воды: ученые зафиксировали рост стока рек Чу и Талас

В районах формирования рек Чу и Талас зафиксирован рост водных ресурсов на 28-53 процента на фоне климатических изменений. Об этом в интервью агентству «Кабар» сообщила заведующая лабораторией поверхностных водных ресурсов Института водных проблем и гидроэнергетики НАН КР Ольга Стрижанцева.

По ее словам, проведенные институтом уточняющие исследования речного стока показали увеличение водности рек в Чуйском и Таласском бассейнах. Это связано с ускоренным таянием ледников и активизацией остаточных ледяных масс на фоне повышения среднегодовых температур и удлинения теплого периода.

из интернета
Фото из интернета

Как отметила специалист, в настоящее время таяние сезонного снега и ледников происходит более равномерно, без резких пиков стока, характерных для прошлых лет. В то же время в засушливые периоды не наблюдается критического снижения уровня воды. При этом увеличивается разница годовых показателей стока: для рек с ледниково-снежным питанием возрастает число многоводных лет, а для рек со снежным питанием — маловодных.

Стрижанцева подчеркнула, что сокращение устойчивого снежного покрова связано с повышением зимних температур и ростом испаряемости, тогда как незначительное увеличение осадков не компенсирует потери снега в горах. Формирование гидрологического режима, по ее словам, в значительной степени зависит от осадков в зимне-весенний период.

Эксперт также предупредила, что рост речного стока повышает риски селевых потоков, паводков, наводнений и размыва берегов. В этой связи она указала на необходимость развития систем раннего оповещения и строительства селезащитных сооружений.

По данным исследований, ледники и снежные покровы формируют почти треть поверхностных водных ресурсов Кыргызстана. Согласно оценкам ООН, из-за того, что потепление в стране происходит вдвое быстрее среднемировых темпов, таяние ледников значительно ускорилось. Как добавила Ольга Стрижанцева, крупные ледники в последние годы активно дробятся, что приводит к увеличению их общего количества.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/355476/
просмотров: 327
Версия для печати
Материалы по теме
Экстремальная жара и засуха будут сдерживать экономическое развитие Кыргызстана
Итоги саммита ООН в Бразилии. Климатическое финансирование расширят
На климатическом саммите ООН в Бразилии произошел пожар
В Антарктиде зафиксировали самое быстрое в истории обрушение ледника
Население планеты ежегодно выбрасывает свыше 1 миллиарда тонн пищи
В 2024 году в мире убито 167 защитников окружающей среды
Три четверти беженцев попадают в страны, беззащитные перед изменением климата
2025-й станет вторым самым теплым годом за всю историю наблюдений — ВМО
Ежегодно в мире исчезает около 10,9 миллиона гектаров леса
С 1990-х годов смертность от жары выросла на 23 процента — новый доклад ВОЗ
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане хотят признавать смену имени и&nbsp;фамилии, оформленную за&nbsp;рубежом В Кыргызстане хотят признавать смену имени и фамилии, оформленную за рубежом
Новый автобусный маршрут &#8470;&nbsp;2&nbsp;запускают в&nbsp;Бишкеке Новый автобусный маршрут № 2 запускают в Бишкеке
В&nbsp;Бишкеке изменили схему движения автобусного маршрута &#8470;&nbsp;195 В Бишкеке изменили схему движения автобусного маршрута № 195
Школьники из&nbsp;КР заняли первое место на&nbsp;международной олимпиаде по&nbsp;робототехнике Школьники из КР заняли первое место на международной олимпиаде по робототехнике
Бизнес
Основатель фонда &laquo;Ильшат&raquo; Анвар Маметов посетил &laquo;Школу Больших Возможностей&raquo; Основатель фонда «Ильшат» Анвар Маметов посетил «Школу Больших Возможностей»
Тариф MIX: персональный формат связи от&nbsp;MEGA Тариф MIX: персональный формат связи от MEGA
Модернизация инфраструктуры и&nbsp;техники через ОАО &laquo;ГЛК&raquo; в&nbsp;2025 году Модернизация инфраструктуры и техники через ОАО «ГЛК» в 2025 году
&laquo;Элдик Банк&raquo; получил международный сертификат ISO 27001:2022 «Элдик Банк» получил международный сертификат ISO 27001:2022
22 декабря, понедельник
15:49
Доходы структур управделами президента Кыргызстана выросли в 30 раз с 2020 года Доходы структур управделами президента Кыргызстана выро...
15:37
Выражение «схема Долиной» войдет в словарь неологизмов 2025 года
15:30
В части Бишкека 25 декабря не будет холодной воды
15:16
В Кыргызстане осуждены 18 пакистанцев, в тюрьмах Пакистана кыргызстанцев нет
15:11
Основатель фонда «Ильшат» Анвар Маметов посетил «Школу Больших Возможностей»