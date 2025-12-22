Потепление добавило воды: ученые зафиксировали рост стока рек Чу и Талас

В районах формирования рек Чу и Талас зафиксирован рост водных ресурсов на 28-53 процента на фоне климатических изменений. Об этом в интервью агентству «Кабар» сообщила заведующая лабораторией поверхностных водных ресурсов Института водных проблем и гидроэнергетики НАН КР Ольга Стрижанцева.

По ее словам, проведенные институтом уточняющие исследования речного стока показали увеличение водности рек в Чуйском и Таласском бассейнах. Это связано с ускоренным таянием ледников и активизацией остаточных ледяных масс на фоне повышения среднегодовых температур и удлинения теплого периода.

Как отметила специалист, в настоящее время таяние сезонного снега и ледников происходит более равномерно, без резких пиков стока, характерных для прошлых лет. В то же время в засушливые периоды не наблюдается критического снижения уровня воды. При этом увеличивается разница годовых показателей стока: для рек с ледниково-снежным питанием возрастает число многоводных лет, а для рек со снежным питанием — маловодных.

Стрижанцева подчеркнула, что сокращение устойчивого снежного покрова связано с повышением зимних температур и ростом испаряемости, тогда как незначительное увеличение осадков не компенсирует потери снега в горах. Формирование гидрологического режима, по ее словам, в значительной степени зависит от осадков в зимне-весенний период.

Эксперт также предупредила, что рост речного стока повышает риски селевых потоков, паводков, наводнений и размыва берегов. В этой связи она указала на необходимость развития систем раннего оповещения и строительства селезащитных сооружений.

По данным исследований, ледники и снежные покровы формируют почти треть поверхностных водных ресурсов Кыргызстана. Согласно оценкам ООН, из-за того, что потепление в стране происходит вдвое быстрее среднемировых темпов, таяние ледников значительно ускорилось. Как добавила Ольга Стрижанцева, крупные ледники в последние годы активно дробятся, что приводит к увеличению их общего количества.