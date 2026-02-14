О таянии ледников и угрозе прорыва горных озер рассказали в МЧС Кыргызстана

В Кыргызстане за последние полвека растаяло около 16 процентов ледников. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра чрезвычайных ситуаций Азамат Мамбетов.

Ранее Всемирная метеорологическая организация информировала о том, что температура Земли повысилась на 1,9 градуса, что в свою очередь вызвало интенсивное таяние ледников. В результате массово образуются высокогорные прорывоопасные озера. На сегодня их насчитывается около 2 тысяч, из которых 600 относятся к первой категории опасности.

По словам Азамата Мамбетова, в 2024 году прорвало озеро Западный Зындан в Тонском районе Иссык-Кульской области. В прошлом году дважды прорывало озеро Такыр-Тор. В результате были эвакуированы около тысячи человек.