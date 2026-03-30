В ущелье Аламедин роют траншею: жители требуют объяснений

В ущелье Аламедин, которое считается природоохранной и заповедной зоной, зафиксированы работы по рытью траншеи. Видео и фотографии с места распространяются в социальных сетях.

По словам очевидцев, на участке работает техника, ведутся земляные работы, однако информация о целях и законности происходящего отсутствует. Официальных комментариев от государственных органов на момент публикации не поступало.

Местные жители возмущены, отмечая, что вмешательство в природную территорию может нанести ущерб экосистеме ущелья.

Горожане и экологи требуют от профильных ведомств разъяснить, кто проводит работы, на каком основании и какие меры предусмотрены для защиты окружающей среды.