Депутат: В госзаповеднике «Дашман» незаконно построили бани и дома отдыха

В госзаповеднике «Дашман» незаконно построили бани и дома отдыха. Об этом заявил сегодня на заседании комитета по аграрной политике, водным ресурсам, недропользованию, экологии и охране окружающей среды Жогорку Кенеша замминистра природных ресурсов, экологии и технического надзора Айбек Алтынбеков.

По его словам, каждый год жители населенных пунктов, живущие вокруг заповедника, обращаются к властям с просьбой решить вопрос об изменении его статуса.

«Люди там не занимаются земледелием, только живут за счет леса. По закону на территории заповедника нельзя ничего строить. А там сейчас частные лица построили бани, дома отдыха и развлекательные объекты. Есть факты, когда часть земель перешла в частную собственность. Никто не реагирует на правонарушения. Несмотря на запрет, кто-то выращивает там рыбу, кто-то использует деревья на дрова, ягоды собирает. Люди просят отрегулировать статус заповедника и превратить его в природный парк», — заметил Айбек Алтынбеков.

На заседании отмечено, что создана комиссия по пересмотру статуса заповедника в национальный парк.

Депутат раскритиковал работу уполномоченных органов, которые не спешат с решением насущных проблем населения, проживающего около заповедника.