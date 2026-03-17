Научно-исследовательскую работу для сохранения экосистем усиливают в Кыргызстане

Департамент особо охраняемых природных территорий усиливает научно-исследовательскую работу для сохранения экосистем страны. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора.
Специалисты ведут непрерывное наблюдение за состоянием флоры и фауны, фиксируя данные в ежегодном издании «Летопись природы». К настоящему моменту ведомство подготовило и издало 500 экземпляров этого научного сборника.
Одним из ключевых направлений работы стал мониторинг редких животных. Ученые продолжают отслеживать адаптацию бурого медведя, которого выпустили в Нарынский государственный природный заповедник 3 июля 2025-го.
Медвежонка нашли в возрасте двух месяцев в Сузакском районе Джалал-Абадской области. С мая 2024 года он проходил реабилитацию в центре «NABU Кыргызстан».
Перед возвращением в дикую природу на животное установили GPS-ошейник, который позволяет специалистам получать данные о его перемещениях в режиме реального времени.
Система особо охраняемых природных территорий Кыргызстана включает в себя государственные заповедники, природные парки и заказники. Научная деятельность в них позволяет не только сохранять популяцию краснокнижных животных, таких как снежный барс или бурый медведь, но и анализировать влияние изменения климата на ледники и водные ресурсы республики, отметили в Минприроды.