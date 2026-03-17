20:47
USD 87.45
EUR 100.67
RUB 1.07
Общество

Научно-исследовательскую работу для сохранения экосистем усиливают в Кыргызстане

Департамент особо охраняемых природных территорий усиливает научно-исследовательскую работу для сохранения экосистем страны. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора.

Специалисты ведут непрерывное наблюдение за состоянием флоры и фауны, фиксируя данные в ежегодном издании «Летопись природы». К настоящему моменту ведомство подготовило и издало 500 экземпляров этого научного сборника.

Минприроды
Фото Минприроды. В Кыргызстане выпустили 500 экземпляров сборника «Летопись природы»
В 2024 году все заповедники и природные парки республики перевели отчетность в электронный формат, что упростило систематизацию данных.

Одним из ключевых направлений работы стал мониторинг редких животных. Ученые продолжают отслеживать адаптацию бурого медведя, которого выпустили в Нарынский государственный природный заповедник 3 июля 2025-го.

Медвежонка нашли в возрасте двух месяцев в Сузакском районе Джалал-Абадской области. С мая 2024 года он проходил реабилитацию в центре «NABU Кыргызстан».

Перед возвращением в дикую природу на животное установили GPS-ошейник, который позволяет специалистам получать данные о его перемещениях в режиме реального времени.

Система особо охраняемых природных территорий Кыргызстана включает в себя государственные заповедники, природные парки и заказники. Научная деятельность в них позволяет не только сохранять популяцию краснокнижных животных, таких как снежный барс или бурый медведь, но и анализировать влияние изменения климата на ледники и водные ресурсы республики, отметили в Минприроды.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/366386/
просмотров: 198
Версия для печати
17 марта, вторник
20:44
В ГНС КР призвали бизнес и государство найти золотую середину в налогообложении В ГНС КР призвали бизнес и государство найти золотую се...
20:21
Институт омбудсмена нашел нарушения в колонии № 27. Комментарий ГСИН КР
20:02
Научно-исследовательскую работу для сохранения экосистем усиливают в Кыргызстане
19:46
Департамент трудовой миграции и соцзащиты ЕЭК возглавила Айгуль Рыскулова
19:43
Памятник архитектуры «Дом художника» в Бишкеке под угрозой сноса