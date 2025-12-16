Сарычат-Ээрташскому государственному природному заповеднику 30 лет

В селе Барскоон Джети-Огузского района Иссык-Кульской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное 30-летию со дня основания Сарычат-Ээрташского государственного природного заповедника. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды.

По ее данным, заповедник расположен на высоте 5 тысяч метров над уровнем моря и занимает площадь в 149 тысяч 117,9 гектара.

«В честь юбилейной даты Министерством природных ресурсов, экологии и технического надзора заповеднику передан автомобиль JAK. На территории заповедника обитают редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды флоры и фауны. В частности, здесь зарегистрировано 18 видов млекопитающих и 49 видов птиц, включая таких знаковых представителей, как снежный барс, бурый медведь, архар-кулжа, марал, беркут, балобан и сапсан», — говорится в сообщении.