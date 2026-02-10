Въезд в заповедники и парки КР взяли на учет: ввели единые правила оплаты

Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора утвердило руководство по учету въезда и взиманию платы за посещение особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Кыргызстана.

Как отмечается в приказе, документ вводится для единообразного применения норм законодательства, повышения прозрачности финансовых поступлений и эффективности управления ООПТ. Руководство является обязательным для всех государственных природных заповедников, государственных природных парков и других ООПТ, находящихся в ведении уполномоченного органа.

Согласно документу, учет въезда и выезда посетителей должен вестись на контрольно-пропускных пунктах (КПП) либо в иных специально определенных местах. Посетитель при въезде обязан при необходимости предъявить документ, удостоверяющий личность, сообщить цель визита и предполагаемый срок пребывания, а также оплатить установленную плату, если иное не предусмотрено законодательством.

Отдельно прописано, что сведения о посетителях подлежат обязательной регистрации в журнале учета или в электронной системе. При выезде делается отметка о времени и дате.

Плата за посещение ООПТ взимается по утвержденным тарифам и должна быть доведена до посетителей через информационные стенды и/или интернет-ресурсы. Оплату разрешено принимать наличными (с применением ККМ при наличии) и безналичными способами — через терминалы, переводы и QR-коды.

Посетителю должны выдавать чек/квитанцию либо электронное подтверждение оплаты.

Документ также закрепляет категории граждан, освобожденных от платы или имеющих льготы. В частности, от сборов освобождаются участники и инвалиды ВОВ и приравненные к ним лица, труженики тыла, инвалиды I и II групп, дети до 7 лет, а также отдельные категории получателей соцуслуг, научные сотрудники при проведении исследований, военнослужащие срочной службы, сотрудники МЧС при выполнении задач и правоохранители при исполнении обязанностей. Для школьников и студентов предусмотрена оплата в размере 50 процентов от установленного тарифа.

Для учета поступлений вводятся обязательные формы документов: журнал выданных квитанций/чеков, ежедневный отчет и сводный месячный отчет. Поступающие средства должны зачисляться на специальный счет в порядке, установленном бюджетным законодательством.