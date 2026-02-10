17:18
USD 87.45
EUR 103.76
RUB 1.14
Общество

Въезд в заповедники и парки КР взяли на учет: ввели единые правила оплаты

Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора утвердило руководство по учету въезда и взиманию платы за посещение особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Кыргызстана.

Как отмечается в приказе, документ вводится для единообразного применения норм законодательства, повышения прозрачности финансовых поступлений и эффективности управления ООПТ. Руководство является обязательным для всех государственных природных заповедников, государственных природных парков и других ООПТ, находящихся в ведении уполномоченного органа.

Согласно документу, учет въезда и выезда посетителей должен вестись на контрольно-пропускных пунктах (КПП) либо в иных специально определенных местах. Посетитель при въезде обязан при необходимости предъявить документ, удостоверяющий личность, сообщить цель визита и предполагаемый срок пребывания, а также оплатить установленную плату, если иное не предусмотрено законодательством.

Отдельно прописано, что сведения о посетителях подлежат обязательной регистрации в журнале учета или в электронной системе. При выезде делается отметка о времени и дате.

Плата за посещение ООПТ взимается по утвержденным тарифам и должна быть доведена до посетителей через информационные стенды и/или интернет-ресурсы. Оплату разрешено принимать наличными (с применением ККМ при наличии) и безналичными способами — через терминалы, переводы и QR-коды. 

Посетителю должны выдавать чек/квитанцию либо электронное подтверждение оплаты.

Документ также закрепляет категории граждан, освобожденных от платы или имеющих льготы. В частности, от сборов освобождаются участники и инвалиды ВОВ и приравненные к ним лица, труженики тыла, инвалиды I и II групп, дети до 7 лет, а также отдельные категории получателей соцуслуг, научные сотрудники при проведении исследований, военнослужащие срочной службы, сотрудники МЧС при выполнении задач и правоохранители при исполнении обязанностей. Для школьников и студентов предусмотрена оплата в размере 50 процентов от установленного тарифа.

Для учета поступлений вводятся обязательные формы документов: журнал выданных квитанций/чеков, ежедневный отчет и сводный месячный отчет. Поступающие средства должны зачисляться на специальный счет в порядке, установленном бюджетным законодательством.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/361301/
просмотров: 161
Версия для печати
Материалы по теме
Реализацию проекта «Зеленые города» обсудили Минприроды и GIZ
КР готовит первые геопарки: кабмин вынес проект на общественное обсуждение
В ЖК рассказали о мероприятиях, направленных на снижение загрязнения воздуха
Кабмин назначил ответственного за утилизацию пестицидов и токсичных отходов
Борьба за чистый воздух: запреты, штрафы и масштабная газификация
Кадры дикой природы: в «Хан-Тенири» заметили снежного барса и рысь
В Кыргызстане выросли запасы золота и угля: что происходит в горной отрасли
В ГПП «Хан-Тенири» зафиксирован рост численности диких животных
Сарычат-Ээрташскому государственному природному заповеднику 30 лет
Минприроды призывает госорганы и местные власти отказаться от новогодних салютов
Популярные новости
Изъято 300&nbsp;литров. Рейд по&nbsp;выявлению незаконной торговли ГСМ в&nbsp;Ленинском районе Изъято 300 литров. Рейд по выявлению незаконной торговли ГСМ в Ленинском районе
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели ожидаются осадки. Прогноз погоды на&nbsp;9-11 февраля В Бишкеке в начале недели ожидаются осадки. Прогноз погоды на 9-11 февраля
В&nbsp;Минтрансе рассказали, какие дороги будут строить в&nbsp;2026 году В Минтрансе рассказали, какие дороги будут строить в 2026 году
Бизнес
Зима у&nbsp;моря: &laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил клиентам путевки в&nbsp;Таиланд Зима у моря: «Банк Компаньон» вручил клиентам путевки в Таиланд
Старт продаж башни ATLAS в&nbsp;Royal Central Park: время инвестировать Старт продаж башни ATLAS в Royal Central Park: время инвестировать
&laquo;Элдик Банк&raquo; запустил программу &laquo;Финансирование сельского хозяйства&nbsp;&mdash; 14&raquo; «Элдик Банк» запустил программу «Финансирование сельского хозяйства — 14»
Впервые в&nbsp;Центральной Азии: Бишкек примет международный турнир Super&nbsp;4 Wrestling Впервые в Центральной Азии: Бишкек примет международный турнир Super 4 Wrestling
10 февраля, вторник
17:15
Зима у моря: «Банк Компаньон» вручил клиентам путевки в Таиланд Зима у моря: «Банк Компаньон» вручил клиентам путевки в...
17:14
Реализацию авиационного проекта в СЭЗ «Бишкек» проверил глава НАИ
17:13
Санкции Запада против Кыргызстана ничем не обоснованы — Сергей Вакунов
17:10
ВИЧ-инфицированные в больницах КР просят предоставить им ипотеку без очереди
17:09
Президент объяснил отставку главы ГКНБ Ташиева: важность единства государства