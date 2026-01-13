В Бишкеке реконструируют улицу Ауэзова. Там вырубят старые деревья

Вице-мэр Бишкека Рамиз Алиев заявил о планах по масштабной реконструкции улицы Ауэзова в микрорайоне «Аламедин». Об этом он рассказал у себя на странице в соцсетях.

По словам чиновника, работы начнутся уже в марте и затронут участок от проспекта Жибек Жолу до улицы Салиевой.

Он отметил, что дорога будет расширена, вдоль обеих сторон появятся парковочные места и тротуары. Все опоры — столбы и другие конструкции — планируется демонтировать. Также предусмотрено обустройство широкого тротуара с велодорожкой и зеленой зоной.

Отдельно заместитель градоначальника затронул вопрос зеленых насаждений.

Уважаемые горожане, посмотрите, в каком состоянии находятся деревья! Вместо них будут высажены новые. Тополя будут убраны, а вместо них мы высадим пятиметровые саженцы. Рамиз Алиев

При этом он не уточнил, кто несет ответственность за текущее состояние деревьев. Также, по словам вице-мэра, все постройки, вышедшие за красные линии, будут снесены.

Реконструкция улицы Ауэзова, как заявляют в мэрии, должна значительно улучшить транспортную ситуацию и облик района. Однако детали реализации проекта пока остаются предметом обсуждения.