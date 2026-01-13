19:16
USD 87.45
EUR 102.04
RUB 1.11
Общество

В Бишкеке реконструируют улицу Ауэзова. Там вырубят старые деревья

Вице-мэр Бишкека Рамиз Алиев заявил о планах по масштабной реконструкции улицы Ауэзова в микрорайоне «Аламедин». Об этом он рассказал у себя на странице в соцсетях.

По словам чиновника, работы начнутся уже в марте и затронут участок от проспекта Жибек Жолу до улицы Салиевой. 

Он отметил, что дорога будет расширена, вдоль обеих сторон появятся парковочные места и тротуары. Все опоры — столбы и другие конструкции — планируется демонтировать. Также предусмотрено обустройство широкого тротуара с велодорожкой и зеленой зоной.

Отдельно заместитель градоначальника затронул вопрос зеленых насаждений.

Уважаемые горожане, посмотрите, в каком состоянии находятся деревья! Вместо них будут высажены новые. Тополя будут убраны, а вместо них мы высадим пятиметровые саженцы.

Рамиз Алиев

При этом он не уточнил, кто несет ответственность за текущее состояние деревьев. Также, по словам вице-мэра, все постройки, вышедшие за красные линии, будут снесены.

Реконструкция улицы Ауэзова, как заявляют в мэрии, должна значительно улучшить транспортную ситуацию и облик района. Однако детали реализации проекта пока остаются предметом обсуждения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/357703/
просмотров: 367
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке проводится реконструкция фонтана в Дубовом парке. Эскизы проекта
На реконструкцию канала Кызыл-Жылдыз в Нарыне ушло более 34 миллионов сомов
Главную улицу Оша реконструируют и украсят «бишкекскими» фонарями
Ведутся поиски женщины, упавшей в реку Аламедин
На Уч-Курганской ГЭС установлен ротор гидрогенератора № 3
На Сулайман-Тоо в Оше стартует масштабная реконструкция музея. Эскизы проекта
Реконструкция сквера Айтматова: знаменитый вазон из цветов демонтировали
Реконструкция здания Жогорку Кенеша завершается
Аким возмутился положением дел в Аламединском ущелье
О масштабных преобразованиях в Балыкчи рассказал Дайырбек Орунбеков
Популярные новости
Орозо-2026: когда в&nbsp;Кыргызстане начнется мусульманский пост Орозо-2026: когда в Кыргызстане начнется мусульманский пост
&laquo;Эффект помады&raquo;, или Почему в&nbsp;кафе и&nbsp;ресторанах Бишкека полно посетителей «Эффект помады», или Почему в кафе и ресторанах Бишкека полно посетителей
Неделя-24. Чиновники съездили в&nbsp;хадж, а&nbsp;Бишкек продолжает терять свою историю Неделя-24. Чиновники съездили в хадж, а Бишкек продолжает терять свою историю
В&nbsp;Кыргызстане прошли испытания первого отечественного наземного робота-камикадзе В Кыргызстане прошли испытания первого отечественного наземного робота-камикадзе
Бизнес
Снижение мощностей и&nbsp;дефицит топлива: что происходит с&nbsp;ГСМ в&nbsp;России Снижение мощностей и дефицит топлива: что происходит с ГСМ в России
Мечты сбываются с&nbsp;Visa и&nbsp;MBANK: победитель едет в&nbsp;Барселону Мечты сбываются с Visa и MBANK: победитель едет в Барселону
Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на&nbsp;связи в&nbsp;туристических локациях Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на связи в туристических локациях
Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов
13 января, вторник
18:58
Самый красивый. Питомец из РФ возглавил рейтинг Всемирной федерации кошек Самый красивый. Питомец из РФ возглавил рейтинг Всемирн...
18:46
Тимур Ибрагимов стал новым председателем правления «Бакай Банка»
18:34
В Бишкеке реконструируют улицу Ауэзова. Там вырубят старые деревья
18:29
Зои Салдана стала самой кассовой актрисой в истории кино
18:23
Приходят в стационар напрямую. Минздрав о ситуации в Ошской больнице