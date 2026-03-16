Ущерб на миллион сомов: итоги работы заповедников Кыргызстана в 2025 году

В 2025 году на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) Кыргызстана выявили 139 фактов нарушения природоохранного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора.

Сумма нанесенного ущерба составила более 1,1 миллиона сомов. Больше всего нарушений зафиксировали в сфере растительного мира — 98 случаев на сумму 460,3 тысячи сомов. Также специалисты задокументировали нарушения в использовании земельных (20 фактов) и водных ресурсов (7 фактов), в отношении животного мира (14 фактов).

По результатам проверок:

  • по 54 материалам наложили штрафы на 399,5 тысячи сомов;

  • по 119 материалам предъявили иски на 706,2 тысячи сомов.

К настоящему моменту взыскали средства по 78 делам на общую сумму 578,2 тысячи сомов. Остальные материалы находятся на рассмотрении.

В рамках национальной кампании «Жашыл-Мурас» на территориях природных парков высадили 25,2 тысячи саженцев лесных культур. Площадь новых посадок составила более 39 гектаров.

По итогам осенней инвентаризации в питомниках выращивают еще 359,3 тысячи сеянцев, из которых 106,8 тысячи признаны пригодными для высадки.

В Кыргызстане насчитывается более 90 особо охраняемых природных территорий, включая государственные заповедники, природные парки и заказники. Они занимают около 7 процентов площади страны. Национальную кампанию «Жашыл-Мурас» инициировал президент Садыр Жапаров в 2022 году для восстановления лесных экосистем и борьбы с изменением климата.
