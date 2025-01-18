В Оше задержана иностранка, публиковавшая в Сети экстремистскую пропаганду

В Ошской области задержана 28-летняя иностранка по подозрению в изготовлении и распространении экстремистских материалов в Сети. Об этом сообщает пресс-центр Госкомитета национальной безопасности.

«В ходе проведенных совместных оперативных мероприятий ГКНБ КР и УВД Ошской области по мониторингу и анализу интернета получены сведения об активном пользователе соцсетей Instagram и TikTok, который на своих страницах публиковал материалы экстремистского и террористического характера. Возбуждено дело по статье «Изготовление, распространение экстремистских материалов» УК КР», — говорится в сообщении.

Экспертиза показала, что материалы относятся к международной террористической организации «Исламское государство», запрещенной на территории Кыргызской Республики. Спецслужбы и правоохранители установили личность подозреваемой. Ею оказалась гражданка республики Узбекистан, 28-летняя Ш.Н.Ш.

В социальных сетях она рекламировала и продавала религиозный женский головной убор — «никаб», где аудио сопровождением подбирала «нашиды» джихадистского характера. Подозреваемую водворили в ИВС. Следствие продолжается.