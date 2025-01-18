21:17
USD 87.45
EUR 90.05
RUB 0.85
Происшествия

В Оше задержана иностранка, публиковавшая в Сети экстремистскую пропаганду

В Ошской области задержана 28-летняя иностранка по подозрению в изготовлении и распространении экстремистских материалов в Сети. Об этом сообщает пресс-центр Госкомитета национальной безопасности. 

«В ходе проведенных совместных оперативных мероприятий ГКНБ КР и УВД Ошской области по мониторингу и анализу интернета получены сведения об активном пользователе соцсетей Instagram и TikTok, который на своих страницах публиковал материалы экстремистского и террористического характера. Возбуждено дело по статье «Изготовление, распространение экстремистских материалов» УК КР», — говорится в сообщении.

Экспертиза показала, что материалы относятся к международной террористической организации «Исламское государство», запрещенной на территории Кыргызской Республики. Спецслужбы и правоохранители установили личность подозреваемой. Ею оказалась гражданка республики Узбекистан, 28-летняя Ш.Н.Ш.

В социальных сетях она рекламировала и продавала религиозный женский головной убор — «никаб», где аудио сопровождением подбирала «нашиды» джихадистского характера. Подозреваемую водворили в ИВС. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/317193/
просмотров: 561
Версия для печати
Материалы по теме
В казахстанских поездах появится интернет, его проведут через спутники OneWeb
На четыре позиции опустился Кыргызстан в рейтинге скорости мобильного интернета
Оксфордский словарь выбрал слово 2024 года
В Кыргызстане наблюдаются перебои с доступом к интернету
Интернет не подорожает — глава «Кыргызтелекома» развеял опасения операторов
Монополия на интернет. Кыргызстан рискует вернуться в прошлое?
В Кыргызстане перебои с интернетом из-за аварии у внешних поставщиков услуг
Жители Эмиратов первыми испытают самую быструю в мире скорость сети 5G-Advanced
Военные США начинают сворачивать свое присутствие в Ираке
Сетевые неполадки в Бишкеке. Банки и провайдеры сообщили о временных сбоях
Популярные новости
Племянник Камчи Кольбаева на&nbsp;тонированном BMW протаранил патрульную машину УПСМ Племянник Камчи Кольбаева на тонированном BMW протаранил патрульную машину УПСМ
В&nbsp;Бишкеке горит трехэтажный дом В Бишкеке горит трехэтажный дом
Член ОПГ вымогал у&nbsp;предпринимателя активы его компании. Задержаны двое Член ОПГ вымогал у предпринимателя активы его компании. Задержаны двое
В&nbsp;Кара-Балте мужчина ударил ножом любовника своей жены В Кара-Балте мужчина ударил ножом любовника своей жены
Бизнес
До&nbsp;розыгрыша 10&nbsp;миллионов сомов от&nbsp;приложения &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; осталось меньше месяца До розыгрыша 10 миллионов сомов от приложения «Мой О!» осталось меньше месяца
&laquo;Элдик Банк&raquo; объявляет акцию по&nbsp;снижению процентных ставок по&nbsp;кредитам «Элдик Банк» объявляет акцию по снижению процентных ставок по кредитам
Тариф &laquo;Семейный&raquo; от&nbsp;MEGA: забота о&nbsp;безопасности детей и&nbsp;удобство для всей семьи Тариф «Семейный» от MEGA: забота о безопасности детей и удобство для всей семьи
Современные подземные переход и&nbsp;парковку построят в&nbsp;центре Бишкека Современные подземные переход и парковку построят в центре Бишкека
18 января, суббота
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 19 января: снег Прогноз погоды в Кыргызстане на 19 января: снег
20:07
В Оше задержана иностранка, публиковавшая в Сети экстремистскую пропаганду
19:40
Смешанные единоборства. Кыргызстанец выиграл бой на турнире ONE Friday Fights 94
19:21
ООН продолжит поддержку инициатив Кыргызстана и поспособствует их реализации
18:44
Третий кыргызско-венгерский агрофорум в Будапеште: какие документы подписаны