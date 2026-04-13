В Баткенской области пресечена контрабанда КРС

Военнослужащие Лейлекского пограничного отряда Баткенской области 12 апреля пресекли попытку незаконного перемещения крупного рогатого скота через государственную границу вне установленных пунктов пропуска. Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

По ее данным, в ходе несения службы в местности Курук-Сай Баткенского района пограничный наряд задержал гражданина Кыргызской Республики Б.М.С., 1995 года рождения.

Во время досмотра транспортного средства Mercedes-Benz Gigant выявлено 14 голов КРС (восемь коров, три быка и три теленка), которых задержанный пытался незаконно переместить на сопредельную территорию в обход официальных пунктов пропуска через госграницу.

Б.М.С., машина и крупный рогатый скот с соответствующими материалами переданы в компетентные органы для дальнейшего разбирательства.

ГПС напоминает, что нарушение режима государственной границы, а также попытки незаконного перемещения товаров и животных через нее влекут ответственность в соответствии с законодательством.