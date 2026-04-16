Контрабандная химия: из России вернули в Кыргызстан опасный груз без документов

На российско-казахстанском участке границы в районе пункта пропуска «Сагарчин» пресекли две попытки незаконного ввоза пестицидов из Кыргызстана. Общий вес задержанной партии составил 10,6 тонны. Проверку проводили сотрудники Россельхознадзора по Оренбургской области совместно с Погранслужбой ФСБ и таможней.
Данные препараты не значатся в Реестре пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории России.
Опасные вещества транспортировали вместе с бытовыми вещами на автомобилях, не предназначенных для перемещения подобных грузов. У водителей отсутствовали сопроводительные документы.
В результате проверки ввоз препаратов запретили, а весь объем пестицидов вернули в Кыргызстан. Грузоперевозчиков привлекли к административной ответственности за нарушение федерального законодательства РФ о безопасном обращении с пестицидами.