18:55
USD 87.45
EUR 103.07
RUB 1.16
Происшествия

Контрабандная химия: из России вернули в Кыргызстан опасный груз без документов

На российско-казахстанском участке границы в районе пункта пропуска «Сагарчин» пресекли две попытки незаконного ввоза пестицидов из Кыргызстана. Общий вес задержанной партии составил 10,6 тонны. Проверку проводили сотрудники Россельхознадзора по Оренбургской области совместно с Погранслужбой ФСБ и таможней.

Фото Россельхознадзора
Фото Россельхознадзора. Груз пестицидов на КПП «Сагарчин» в Оренбургской области
Как отмечается, перевозчики пытались доставить препараты китайского и кыргызстанского производства, включая гербициды «Трефлан» и «Панда», инсектициды «Прадо» и «Оберон Плюс», а также фунгицид «Торрес».

Данные препараты не значатся в Реестре пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории России.

Опасные вещества транспортировали вместе с бытовыми вещами на автомобилях, не предназначенных для перемещения подобных грузов. У водителей отсутствовали сопроводительные документы.

В результате проверки ввоз препаратов запретили, а весь объем пестицидов вернули в Кыргызстан. Грузоперевозчиков привлекли к административной ответственности за нарушение федерального законодательства РФ о безопасном обращении с пестицидами.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/370647/
просмотров: 329
Версия для печати
Бизнес
16 апреля, четверг
18:30
18:08
18:03
18:02
18:00
