Пограничники пресекли серию попыток незаконного вывоза скота в Таджикистан

На кыргызско-таджикском участке государственной границы пресечено несколько попыток незаконного вывоза крупного рогатого скота. Всего задержана 41 голова, сообщили в Госпограничной службе.

В Лейлекском районе пограничники остановили автомобиль Mercedes-Benz Sprinter, в котором находились 12 голов КРС без ветеринарных и сопроводительных документов. Машиной управляли двое граждан Кыргызстана.

Еще 12 бесхозных животных обнаружили в Баткенском районе — их подготовили к переправе через границу вне пунктов пропуска.

В местности Интернационал задержан мужчина, пытавшийся перегнать 14 голов скота в обход официальных пунктов. В Сада пресечена попытка вывоза быка на грузовом мотороллере «Муравей» — задержаны двое граждан.

Кроме того, пограничники выявили трех человек, пытавшихся переправить еще двух животных. При попытке задержания они скрылись на территории соседнего государства, оставив скот.

Все задержанные доставлены в подразделения Пограничной службы. По фактам проводятся разбирательства.