Происшествия

Пограничники пресекли серию попыток незаконного вывоза скота в Таджикистан

На кыргызско-таджикском участке государственной границы пресечено несколько попыток незаконного вывоза крупного рогатого скота. Всего задержана 41 голова, сообщили в Госпограничной службе.

В Лейлекском районе пограничники остановили автомобиль Mercedes-Benz Sprinter, в котором находились 12 голов КРС без ветеринарных и сопроводительных документов. Машиной управляли двое граждан Кыргызстана.

Еще 12 бесхозных животных обнаружили в Баткенском районе — их подготовили к переправе через границу вне пунктов пропуска.

В местности Интернационал задержан мужчина, пытавшийся перегнать 14 голов скота в обход официальных пунктов. В Сада пресечена попытка вывоза быка на грузовом мотороллере «Муравей» — задержаны двое граждан.

Кроме того, пограничники выявили трех человек, пытавшихся переправить еще двух животных. При попытке задержания они скрылись на территории соседнего государства, оставив скот.

Все задержанные доставлены в подразделения Пограничной службы. По фактам проводятся разбирательства.
Материалы по теме
В Баткене пресекли крупную контрабанду лекарств и психотропных веществ
На границе накрыли схему с БАДами — изъяли товар на 12 миллионов сомов
В Кыргызстан пытались незаконно ввезти 9,5 тысячи пачек сигарет
В городе Ош закрыли аптеку: контрабандные лекарства и работа без лицензии
Садыр Жапаров провел перестановки в Погранслужбе Кыргызстана
Службу пограничников на высокогорье и Баткене будут учитывать месяц за два
Кабмин прекратил участие КР в соглашении СНГ по обмену данными погранвойск
Незаконный ввоз золота на 1 миллион сомов пресекли в аэропорту города Ош
Пограничники в Баткене пресекли незаконный вывоз 10 телят за границу
Налоговики пресекли ввоз 11 тонн просроченных сладостей в Кыргызстан
