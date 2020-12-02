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Общество
Сюжет: Семейное насилие

Скандалы, побои, измены и унижения. Истории женщин, переживших насилие

За несколько месяцев пандемии коронавируса в Кыргызстане количество случаев семейного и гендерного насилия выросло на 60 процентов по сравнению с таким же периодом 2019 года.

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По данным МВД, за 10 месяцев 2020 года в Кыргызстане зарегистрировано 7 тысяч 669 случаев семейного насилия, выдали охранных ордеров — 7 тысяч 367.

Отмечается, что более 1 тысячи 500 жертвам насилия помогли социально и психологически. На помощь к ним приходят международные организации и НПО.

В рамках грантов USAID гражданское общество смогло обеспечить убежищем, пакетами гигиенических средств, продуктовыми наборами, финансовой помощью, а также оказать психологическую поддержку жертвам семейного насилия и членам уязвимых семей.

В Кыргызстане семейному насилию подвергается каждая четвертая женщина. Пострадавшие вынуждены искать приют в кризисных центрах, которые оказывают психологическую, юридическую и социальную помощь.

Несколько женщин рассказали журналисту 24.kg о том, как они столкнулись с насилием по отношению к себе и что помогло им с этим справиться.

Не знала о своих правах

Айжаркын (имена всех жертв насилия изменены) работает техничкой в одной из больниц страны, на ее попечении четверо детей. Раньше у женщины был муж. Вместе они прожили больше десяти лет, построили дом, родили детей.

«Однажды к нам приехала свекровь и сказала: «Айжаркын, ты плохая жена, недостаточно ухаживаешь за мужем и детьми, не помогаешь мне, и вообще, слишком много времени проводишь на работе. Мой сын больше с тобой жить не будет», — вспоминает женщина.

Свекровь собрала вещи супруга Айжаркын и увезла сына домой, чтобы женить его на «подходящей» молодой девушке.

«Пока я была на работе, мать мужа увезла и двоих моих детей. После стала шантажировать, что заберет и остальных, а меня выгонит из нашего дома, который мы с мужем построили совместными усилиями. Позже приехал брат мужа и избил меня настолько сильно, что сломал руку. Я сказала, что пойду в милицию, но родственники мужа только посмеялись надо мной, мол, никто не поможет», — рассказывает Айжаркын.

Женщина не знала, что делать, поэтому обратилась в местный Комитет по предотвращению насилия в семье. Сотрудники связали ее с психологом и юристом, которые оказали помощь женщине бесплатно.

На консультации юрист объяснил Айжаркын, что свекровь не вправе насильно забирать детей, даже если это ее внуки. Не имеет права она и выгонять на улицу бывшую сноху так же, как и заставлять ее писать заявление о разводе или требовать отказаться от имущества.

Юрист отметил, что насилие и манипуляции со стороны деверя (брата мужа) — отдельная статья Уголовного кодекса. Все спорные вопросы с супругом Айжаркын посоветовали решать в судебном порядке.

Узнав обо всем этом, женщина расплакалась и призналась, что совершенно не представляла себе, что и у нее есть определенные права.

После консультации Айжаркын решила не писать заявление о разводе, перестала реагировать на шантаж со стороны свекрови и теперь пытается наладить свою жизнь при поддержке Общественного фонда «Центр помощи женщинам».

Была слепа и терпела насилие

Детство Дины прошло в Караколе, там она окончила школу, поступила в вуз, а после успешно устроилась на работу в один из банков. Тогда же познакомилась с будущим мужем. Супруг красиво ухаживал за девушкой, дарил дорогие подарки. Казалось, что вместе они смогут построить счастливую семью, в которой будут царить любовь и уважение.

«Все изменилось после свадьбы. Супруг постоянно следил за мной, устраивал скандалы, если задерживалась на работе. Не разрешал общаться с подругами, ходить с коллективом на корпоративные вечера. Стал диктовать, какую одежду носить, был против того, чтобы делала макияж, красивые прически, маникюр. Дальше жизнь стала еще сложнее — муж устраивал сцены ревности из-за того, что якобы я по-особенному относилась к клиентам-мужчинам, флиртовала с коллегами на работе», — рассказывает женщина.

Дина уволилась и пыталась всячески угодить мужу, но все было тщетно. Супруг все равно находил повод для скандалов.

Однажды муж поднял на нее руку. При этом оправдывался, что жена сама вынудила его так с ней поступить.

Избиения стали повторятся. Уйти Дина не решалась. Не хотела, чтобы дети росли без отца. Да и страшно было остаться одной с четырьмя детьми.

«Даже когда узнала, что у него есть другая семья, не решалась подать на развод или выгнать его. Он вынуждал принять соперницу и смириться с таким положением. Однако дети сами отвергли отца, державшего в стрессе всю семью, и настояли на том, чтобы жить от него отдельно», — рассказывает Дина.

Из соцсетей пострадавшая от насилия узнала, что таким, как она, помогают, и говорить о своей ситуации не стыдно.

«Я терпела все это, потому что была слепа, хотела верить, что муж делает это со мной из любви, а никакой любви и нет», — говорит женщина.

Постоянные побои и унижения

Умут — учительница английского языка и мать троих детей на протяжении десяти лет терпела постоянные побои, унижения, оскорбления, пренебрежительное отношение со стороны мужа и его родственников. Не видя возможности хоть как-то изменить свою жизнь, покорилась судьбе и чувствовала, что не имеет права голоса.

Умут бросила работу, стыдясь появляться в школе с синяками. Иногда неделями не могла встать с кровати из-за постоянных избиений, травм, сотрясений головного мозга и переломов.

Женщина не могла обратиться за медицинской помощью, потому что боялась, что мужа привлекут к уголовной ответственности. И он не разрешал ей ходить по врачам. Стрессы и отсутствие своевременной помощи привели к заболеванию, которое не лечится в Кыргызстане.

Умут боялась даже родителям признаться, что творится в ее семье. Но скрывать побои становилось все сложнее. И болезнь давала о себе знать. Пришлось рассказать родным.

«Родители сразу отреагировали, забрали меня к себе после очередных издевательств супруга. Сейчас я живу в Караколе с детьми. В России мне сделали несколько дорогостоящих операций. Трудоспособность потихоньку восстанавливается, но душевные раны продолжают беспокоить. Иногда снятся кошмары, в которых я пытаюсь убежать от избивающего мужа. Прошла несколько этапов лечения, но до конца еще не восстановилась», — отмечает Умут.

Активисты помогли пострадавшей выработать собственную стратегию жизни, провести переоценку личности, своих возможностей и ценностей. По словам женщины, она жила, как будто блуждала в тумане, и как только она вышла из него, ясно увидела дорогу, по которой следует идти дальше.

Отметим, что в Кыргызстане стартовала кампания «16-дневный активизм против гендерного насилия», призывающая к предотвращению и искоренению насилия в отношении женщин и девочек. Кампания направлена на то, чтобы нарушить молчание по поводу насилия в отношении женщин и девочек и активизировать коллективные усилия с целью прекратить все формы дискриминации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175145/
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