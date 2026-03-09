10:25
USD 87.45
EUR 101.46
RUB 1.11
Происшествия

Рейд МВД по антикафе: несовершеннолетние после 22.00 и «комнаты уединения»

Сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Кыргызской Республики провели профилактические рейды в местах скопления молодежи — так называемых антикино (антикафе). Проверки прошли в рамках государственной программы «Безопасная страна».

По данным МВД, в ходе мероприятий выявлен ряд нарушений со стороны администраций отдельных заведений. В частности, после 22.00 в некоторых антикафе находились несовершеннолетние, что противоречит требованиям законодательства.

Кроме того, в одном из заведений правоохранители обнаружили несовершеннолетнего администратора, который осуществлял трудовую деятельность.

Также установлено, что в этом заведении посетителям предоставлялись отдельные комнаты для уединения, что вызвало вопросы у правоохранительных органов с точки зрения соблюдения норм общественной морали и действующего законодательства.

По всем выявленным фактам составлены административные протоколы. Несовершеннолетние переданы инспекторам по делам несовершеннолетних, а администрациям заведений вынесены официальные предупреждения о недопустимости нарушений закона.

В МВД отметили, что главная цель рейдов — профилактика правонарушений и предотвращение распространения и употребления наркотиков среди молодежи.

В ведомстве призвали граждан и владельцев заведений строго соблюдать законодательство и нормы общественной морали. Профилактические проверки в рамках программы «Безопасная страна» будут продолжены.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/365035/
просмотров: 404
Версия для печати
Материалы по теме
Милиция Бишкека просит депутатов закрыть заведения «Антикино»
Подростки используют наркотики. Депутат призвала закрыть заведения «Антикино»
В Бишкеке изъяли более 4 килограммов гашиша и задержали сбытчика
В Оше дрон помог задержать иностранца с килограммом синтетических наркотиков
СБНОН задержала преступную группу, занимавшуюся крупным сбытом наркотиков
В Ошской области задержали подростков в «антикинотеатрах»
В Бишкеке выявлены антикино, допускавшие детей к контенту 18+
В «Антикино» в Караколе у подростка выявили наркотики
В Бишкеке продолжаются рейды «Антикино»
Тайное место для употребления наркотиков выявили в Оше в ходе рейда «Антикино»
Популярные новости
Атака на&nbsp;Иран. Президент ОАЭ заявил, что страна находится &laquo;в&nbsp;состоянии войны&raquo; Атака на Иран. Президент ОАЭ заявил, что страна находится «в состоянии войны»
Сын убитого верховного лидера Ирана Моджтаба Хаменеи ранен при атаке&nbsp;&mdash; СМИ Сын убитого верховного лидера Ирана Моджтаба Хаменеи ранен при атаке — СМИ
Атака на&nbsp;Иран. Российские пранкеры разыграли сына свергнутого шаха Резу Пахлави Атака на Иран. Российские пранкеры разыграли сына свергнутого шаха Резу Пахлави
Атака на&nbsp;Иран. КСИР казнил генерала спецназа за&nbsp;шпионаж в&nbsp;пользу &laquo;Моссада&raquo; Атака на Иран. КСИР казнил генерала спецназа за шпионаж в пользу «Моссада»
Бизнес
&laquo;Пенсия&raquo; от&nbsp;Алагузова в&nbsp;Кыргызстане «Пенсия» от Алагузова в Кыргызстане
Дарите женщинам цветы! &laquo;Умай Групп&raquo; поздравляет милых дам с&nbsp;8&nbsp;Марта Дарите женщинам цветы! «Умай Групп» поздравляет милых дам с 8 Марта
Причины возникновения временных протечек в&nbsp;Old Bishkek Причины возникновения временных протечек в Old Bishkek
Kia Sonet без первоначального взноса&nbsp;&mdash; всего от&nbsp;1&nbsp;тысячи 37&nbsp;сомов в&nbsp;день Kia Sonet без первоначального взноса — всего от 1 тысячи 37 сомов в день
9 марта, понедельник
10:21
Дело «Клоопа». Верховный суд рассмотрит апелляцию на обвинения в экстремизме Дело «Клоопа». Верховный суд рассмотрит апелляцию на об...
10:19
Камни падают со склонов. В Нарыне закрыли дорогу Жаны-Жол
10:12
В некоторых районах и жилмассивах Бишкека 12 марта не будет воды
10:00
Келин-блогеры делают шоу из быта, но это не решает проблему неравенства
09:54
Мясные кластеры. Фермерам предоставят льготные кредиты под 3 процента