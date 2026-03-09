Рейд МВД по антикафе: несовершеннолетние после 22.00 и «комнаты уединения»

Сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Кыргызской Республики провели профилактические рейды в местах скопления молодежи — так называемых антикино (антикафе). Проверки прошли в рамках государственной программы «Безопасная страна».

По данным МВД, в ходе мероприятий выявлен ряд нарушений со стороны администраций отдельных заведений. В частности, после 22.00 в некоторых антикафе находились несовершеннолетние, что противоречит требованиям законодательства.

Кроме того, в одном из заведений правоохранители обнаружили несовершеннолетнего администратора, который осуществлял трудовую деятельность.

Также установлено, что в этом заведении посетителям предоставлялись отдельные комнаты для уединения, что вызвало вопросы у правоохранительных органов с точки зрения соблюдения норм общественной морали и действующего законодательства.

По всем выявленным фактам составлены административные протоколы. Несовершеннолетние переданы инспекторам по делам несовершеннолетних, а администрациям заведений вынесены официальные предупреждения о недопустимости нарушений закона.

В МВД отметили, что главная цель рейдов — профилактика правонарушений и предотвращение распространения и употребления наркотиков среди молодежи.

В ведомстве призвали граждан и владельцев заведений строго соблюдать законодательство и нормы общественной морали. Профилактические проверки в рамках программы «Безопасная страна» будут продолжены.